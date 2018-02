Soud v Praze propustil zadrženého Kurda! Podle Turků je terorista

Soud v Praze se v úterý rozhodl neuvalit vazbu na kurdského politika, který byl o víkendu zadržen v metropoli. Novinářům to řekl po jednání právník. O vydání Sáliha Muslima usiluje Turecko, které za jeho dopadení vypsalo odměnu milion dolarů. Muslim je totiž jedním z bývalých členů odnože strany, která je považována za teroristickou organizaci.

Pražský městský soud propustil na svobodu kurdského politika Sáliha Muslima, kterého česká policie v sobotu zadržela na základě mezinárodního zatykače a o jehož vydání usiluje Turecko. Novinářům to před jednací síní oznámil jeho právník Miroslav Krutina.

reklama

Státní zastupitelství navrhovalo vzít Muslima do předběžné vazby, kde by čekal na extradiční řízení. Podle právníka soud uvěřil Muslimovu slibu, že se bude účastnit všech úkonů následného řízení.

Česká policie muže zadržela v sobotu na základě zatykače vydaného Nejvyšším soudem v Ankaře. Turecko označuje sedmašedesátiletého Muslima za teroristu. Turecký velvyslanec v Česku v pondělí uvedl, že propuštění Muslima by mohlo mít negativní vliv na česko-turecké vztahy.

Podle informací ČTK se zatykač týká několika trestných činů včetně vraždy nebo rozvracení integrity státu. Muslim do loňska působil ve vedení syrské kurdské Strany demokratické unie (PYD). Proti zadržení politika v pondělí demonstrovaly kurdské organizace v řadě zemí, kromě ČR například v Dánsku, Norsku, Kanadě nebo Británii. Dnes se desítky protestujících Kurdů sešly i před budovou pražského městského soudu.

Turecký ministr spravedlnosti Abdülhamit Gül doufal, že český soud vazbu na Kurda Sáliha Muslima, kterého Ankara označuje za teroristu, uvalí. Gül též vyloučil, že by Ankara jednala o vydání Muslima výměnou za dva Čechy, kteří byli loni odsouzeni v Turecku k trestu vězení za spolupráci s kurdskými milicemi YPG. Informoval o tom turecký deník Sabah.

"Není to žádost o kompromis. Taková otázka není na pořadu dne, nebudeme jednat o výměně dvou Čechů, kteří jsou ve věznici ve (městě) Van," řekl dnes turecký ministr spravedlnosti novinářům. Uvedl také, že Ankara očekává, že český soud uvalí na Muslima vazbu na 16 až 40 dnů. Právě 40 dní od jeho zadržení je lhůta, v níž musí Ankara podat žádost o extradici. Pokud by do té doby zkompletování dokumentace a její překlad nestihla, bude sedmašedesátiletý muž volný.