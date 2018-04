Soud znovu otevřel případ kněze, který měl zneužít ministranta

Nedávno se ale objevily nové důkazy, které ukazují na to, že si chlapec mohl vše vymyslet. Proto soud posvětil znovuotevření případu.

Podle dřívějších informací je novým důkazem výpověď svědkyně, kamarádky údajně zneužívaného ministranta. Té se měl totiž mladík přiznat, že si vše vymyslel. On sám to ovšem popírá a trvá na své původní výpovědi.

Kuszaj podle původního rozsudku chlapce na jaře roku 2009 několikrát osahával. Obžalovaný to před soudem popřel. Přesto dostal půlroční trest s podmíněným odkladem na dva roky a tříletý zákaz práce s dětmi do 18 let. Trest mu byl na základě amnestie později prominut.