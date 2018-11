Souložící medvědi šokovali lidi na nákupech! Další je pozoroval

Zákazníci nákupního centra v Tynwald Mills na ostrově Man ve Velké Británii se při pohledu na vánoční výzdobu nestačili divit. Obří lední medvědi, ktěří měli sloužit jako vánoční výzdoba, byli nainstalováni do opravdu zvláštní polohy. Vypadalo to totiž, jako by právě spolu souložili.

Obchodní středisko je přitom zaměřeno především na zákazníky s dětmi. Aby toho nebylo málo, lidé si ještě všimli dalšího medvěda, který se na nemravnou dvojici "kouká" zpoza rohu. Některé znepokojila i medvíďata nacházející se pod "sousoším".

"Mě to pobavilo," zněla jedna z reakcí na twitteru. "Jo, vypadá to sice, jakože 'to dělají', ale musí se to brát s humorem," doplnil uživatel. Další zase nemohli pochopit, že pro autory výzdoby nebyla poloha, do které medvědy umístili, do očí bijící. "Na co sakra dekoratéři mysleli?" divil se jeden z diskutujících.

@TheLastLeg #isitok A shopping outlet in the Isle of Man set up a lovely polar bear display for Christmas and it looked like this. pic.twitter.com/NtXxfggTm5 — Sam Turton (@TurtonSam) November 19, 2018

"Vypadá to, že pan medvěd dostal předvánoční dárek!" směje se jeden z vtipálků na sociálních sítích. Další označují "souložící medvědy" za nejlepší vánoční výzdobu, jakou kdy viděli.

Nákupní středisko se následně po reakcích návštěvníků za dekoraci omluvilo a přeinstalovalo medvědy do jiné pozice. Na svém facebookovém profilu uvedlo: "Rádi bychom poděkovali našim zákazníkům za to, že Vánoce s námi tolik prožívají. Můžeme vás ujistit, že výzdoba byla přeinstalována."