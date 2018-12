Soutěž o 1+1 kompletní dioptrické brýle, které jinde nekoupíte a konzultaci odborníka

OptikDoDomu ke svému 10. výročí na trhu vyhlašuje soutěž o 1+1 dioptrické brýle zdarma, exkluzivně TN.cz.

Za 7 let si tato původně rodinná oční optika našla cestu k desetitisícům zákazníků. A to doslova. Přišla s jednoduchým, ale neotřelým nápadem – nabízí dioptrické brýle přímo u zákazníka.

Nejedná se o žádný podomní prodej – když si službu neobjednáte, určitě k vám nikdo nepřijde. Pokud si ale zcela nezávazně a zdarma návštěvu Optického poradce objednáte, máte se na co těšit ..



Co můžete čekat od návštěvy OptikaDoDomu?



Nejprve se můžete nechat inspirovat nabízenými modely v galerii brýlí OptikDoDomu a třeba si i označit modely, které se vám líbí.

Jakmile vyplníte jednoduchý formulář na webu OptikDoDomu.cz, do druhého dne od odeslání webového formuláře se vám ozve koordinátorka z centrály a pomůže vám sjednat schůzku s OptikemDoDomu – kdekoli v rámci celé ČR.

V domluveném termínu vás navštíví Optický poradce – vyškolený pracovník, který přiveze kufr s desítkami modelů k vyzkoušení. Vy můžete zkoušet a ptát se na cokoliv. V pohodlí domova se pravděpodobně nebudete ostýchat na cokoliv se zeptat.

Pokud si dioptrické brýle vyberete, můžete si zvolit slevu na brýle, která vám přijde nejvýhodnější. I s tímto výběrem vám Optický poradce pomůže.

Přizvat můžete samozřejmě i vaše nejbližší nebo přátele – to abyste si byli jistí, že vybrané brýle vám opravdu sluší.

Zkoušejte, ptejte se a užijte si to.



A co potom?



Optický poradce vše sepíše, v případě, že máte poukaz na brýle od pojišťovny, určitě si jej připravte. Bylo by škoda toho nevyužít, OptikDoDomu vám z celkové ceny částku od pojišťovny ihned odečte. Pak bude odečítat dál a je jisté, že vás konečná cena překvapí.

Příklad?

Pokud si vyberete dioptrické brýle a využijete nejoblíbenější slevu na brýle – akci 1+1 , získáte kvalitní značkové dioptrické brýle se všemi úpravami za méně než 1 500,-Kč.

A navíc garantujeme doživotní záruku na všechny naše brýlové obruby.

Pak už se jen můžete těšit, že do 5 dnů vám kurýr prostřednictvím služby GLS doručí vámi vybrané nové dioptrické brýle v pevném elegantním pouzdru a s nezbytným čistícím hadříkem až domů.



Značky brýlí, které jinde nekoupíte



Icona a Jovita jsou značky dioptrických brýlí, které nabízí pouze OptikDoDomu.

Brýle si můžete vyzkoušet „na vlastní oči“ nejen prostřednictvím zmíněné služby, ale také v několika kamenných prodejnách OptikDoDomu - v Praze, Kladně, Náchodě a dalších městech.

Kromě vlastních značek brýlových obrub dodává OptikDoDomu také kvalitní dioptrické čočky, které zabrušuje ve svém moderním zábrusovém centru využívaném i dalšími partnerskými prodejnami.



Něco se vám nezdá?



Váháte s nákupem dioptrických brýlí online? Přečtěte si nezávislá hodnocení našich zákazníků. Jen díky jejich důvěře dosahuje dlouhodobě jedinečná služba OptikDoDomu 99% spokojenosti se službou i celkovým servisem.



O nás už víte vše,

pojďte si ještě zasoutěžit a třeba vyhrát 1+1kompletní dioptrické brýle.

Stačí odpovědět na jednoduchou otázku:

Kolik let oslaví OptikDoDomu na trhu?

a) 10 let na trhu

b) 15 let na trhu

c) 7 let na trhu

Výherce od nás dostane 1+1 (dvoje) kompletní dioptrické brýle s jednoohniskovými čočkami index 1,5 tvrzené s antireflexem. Druhé brýle mohou být i pro partnera, kamarádku atd.



HERNÍ ŘÁD

internetové soutěže portálu TN.cz o kompletní dioptrické brýle

1. Vyhlašovatelem soutěže o kompletní dioptrické brýle (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost OptikDoDomu s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 10. 12. 2018 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 16. 12. 2018 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „BRÝLE“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherce mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosován jeden (1) výherce, který získá 1+1 (dvoje) kompletní dioptrické brýle s jednoohniskovými čočkami index 1,5 tvrzené s antireflexem.

6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

7. Cena bude výherci zaslána na adresu bydliště, kterou uvedl ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny. Cena bude zaslána pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady.

8. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.

12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tn.nova.cz.