Soutěžící šokovala Haberu: Chtěla podepsat jeho polonahou fotku!

Svoje umění přišla na pražský casting ukázat i Lucie Pospíšilová z Poličky. Lucie je muzikantka každým coulem a své vystoupení doprovodila hrou na ukulele.

Porotě zazpívala píseň od světové známé kapely U2 – With Or Without You. Po odzpívání se od nich dozvěděla, že má velmi zajímavou barvu hlasu. Bude to ale Lucii stačit na postup?

Pak se obrátila na Pavola Haberu s prosbou, aby jí podepsal svou polonahou fotku. Jak na to přísný porotce zareagoval?

