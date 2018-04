Soutěžící SuperStar čeká peklo! Moderátorka řekla, co se bude dít

Castingy na novou SuperStar skončily a přestože byly pro soutěžící důležité, pro většinu z nich to byl poměrně jednoduchý krok. Až teď půjde do tuhého - porota bude muset oddělit "zrno od plev". V této fázi se jako opora pro soutěžící ukáže moderátorka Jasmina Alagič.

Po boku zkušeného moderátora Leoše Mareše, který se do SuperStar vrací po sedmi letech, stane dosud téměř neznámá Jasmina Alagič. Jde o slovenskou moderátorku s bosensko-maďarskými kořeny, proto to neobvyklé jméno.

Jasmina se poprvé divákům představí v neděli, kdy také začne Super Výběr. V něm si 120 soutěžících, které porota na castingu poslala dál, projde peklem. Čekají je tři dlouhé noci, během nichž čtveřice porotců vybere semifinalisty.

"Soutěžící to měli dosud velmi jednoduché a my jim to v této chvílí stížíme. Nedostatek spánku, únava, ale i překvapení, která se jim určitě nebudou líbit. Pokud ale tohle všechno zdolají, dostane se jim odměny v podobě semifinále," prozradila Jasmina.

I pro ni bude Super Výběr opravdu náročný, se soutěžícími totiž vždy stráví celý večer. Společně s nimi prožívá nervozitu, smutek i radost, musí jim být oporou a mít pro ně pochopení, ale i slova útěchy, když bude potřeba.

"Jsem velmi ráda, že společně můžeme najít novou hvězdu československé pop music," říká Jasmina. Jak obtížnou roli moderátorky a zároveň opory pro soutěžící zvládne? To uvidíte už v neděli od 20:20 na Nově!

