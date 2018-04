SOUTĚŽTE S NÁMI: Brazzale Moravia – od výrobce přímo na váš stůl

Jejím nejznámějším a nejoblíbenějším výrobkem je dlouhozrající tvrdý sýr Gran Moravia, kterého zkušení litovelští sýraři denně vyrobí zhruba 25 tun. Spolu s dalšími mléčnými specialitami sýrárny je k dostání v řetězci podnikových prodejen La Formaggeria Gran Moravia, které nabízejí jedinečný chuťový zážitek v řadě velkých měst po celé České republice.





Brazzale Moravia patří rodině Brazzale, nejstaršímu rodinnému mlékárenskému podniku v Itálii, činnému už od 18. století, který na Moravu přenesl svou dlouholetou tradici a zkušenost. Zde vyrábí širokou škálu sýrů italské tradice i dalších mléčných výrobků určených exkluzivně pro vlastní prodejny. Z nich mají u zákazníků velký úspěch třeba v Česku málo známý sýr giuncata nebo tradiční ricotta, které sýrárna do obchodů vozí následující den po výrobě. Velmi oblíbené je také litovelské máslo, které se čerstvě krájí z velkých bloků přímo v prodejnách, dále zákysy a syrovátkové nápoje vyráběné v příchutích vybíraných na základě podnětů samotných zákazníků. Právě díky tomuto přímému kontaktu mezi výrobcem a spotřebitelem může Brazzale Moravia vycházet vstříc potřebám a přáním svých zákazníků.Nákup v La Formaggeria je tak nejen výhodnější, protože je přímo u výrobce, ale stává se i skutečným smyslovým zážitkem, během kterého se můžete v příjemné a klidné atmosféře prodejny ponořit do vůní sýrů a dalších specialit, užít si celou řadu ochutnávek a pohovořit s přátelským personálem, který vám poskytne řadu tipů a doporučení, poradí, jak jednotlivé výrobky skladovat, s čím je ideálně kombinovat, v jakých receptech je vyzkoušet, a sám rád načerpá vaše inspirace. Právě díky tomuto osobnímu přístupu a nakupování vnímanému nikoli jako nutnost, ale jako příjemná součást dne, kterou stojí za to prožít, získal koncept La Formaggeria Gran Moravia dvě prestižní ocenění: byla mu udělena cena Mastercard Obchodník roku 2016 v kategorii Nový zákaznický zážitek a v žebříčku „Fair Play – 100 nejlepších zákaznických zážitků v Česku 2017“ sestaveném renomovanou společností KPMG obsadil 1. místo mezi nebankovními společnostmi, respektive čtvrté v celkovém pořadí.Spolu s výrobky vlastní produkce sýrárna ve svých prodejnách nabízí i kompletní sortiment ingrediencí italské kuchyně pečlivě vybíraných přímo u italských výrobců. Při návštěvě některé z prodejen tak můžete vybírat z bohaté nabídky italských uzenin krájených dle přání zákazníka, dále z celé řady italských vín, těstovin, rýže, omáček, pest či nakládané zeleniny. V La Formaggeria Gran Moravia aktuálně pracuje zhruba třetina zaměstnanců firmy z celkových více než 300, pro které podnik vloni zavedl speciální, tzv. Baby bonus ve výši 25 000 Kč za každé narozené dítě zaměstnance.

Soutěžní otázka: V kolika městech České republiky najdete prodejnu La Formaggeria Gran Moravia?



a) 5

b) 7

c) 8

HERNÍ ŘÁD

internetové soutěže portálu Tn.cz o voucher do La Formaggeria Gran Moravia

___________________________________________________________________________________

1. Vyhlašovatelem soutěže o deset (10) voucherů do prodejen La Formaggeria Gran Moravia (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Brazzale Moravia a.s., s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 23. 4. 2018 na internetových stránkách http://tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 29. 4. 2018 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Gran Moravia“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení zveřejněna na internetových stránkách http://tn.nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno celkem deset (10) výherců, z nichž každý získá voucher do prodejen La Formaggeria Gran Moravia v hodnotě 500 Kč.

6. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

7. Cena bude výhercům zaslána na jimi uvedenou adresu (bydliště). Soutěžící jsou srozuměni s tím, že ceny budou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

8. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

10. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.

12. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://tn.nova.cz.