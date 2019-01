SOUTĚŽTE S NÁMI - HARRACHOV – Na svah už na osmou a nekonečné trasy na běžkách

Právě na ní se totiž rozkládají všechny sjezdovky a protože je místní skiareál jedním z mála, kde lanovka startuje už v osm hodin ráno, můžete si z trojice sjezdovek různé náročnosti na jižní straně kopce užít vycházející sluníčko jak na dlani, a nebo vyrazit na běžkách po hřebeni a prožít svítání na vrcholcích hor.



Zdroj: oficiální zdroj

Dvě lanové dráhy a tři vleky s přepravní kapacitou přes 5500 osob za hodinu obsluhují čtyři sjezdovky o celkové délce téměř 7 kilometrů. Na lyžaře a snowboardisty čeká v Rýžovišti červená, modrá a černá sjezdovka. Do centra městečka pak vede nejdelší harrachovská sjezdovka s červeným označením. Její poslední část má mírný sklon a je osvětlená, proto se jí říká Osvětlenka. Obsluhuje ji talířový lyžařský vlek a zajezdí si tu bez problémů i úplní začátečníci. Ve večerních hodinách je tu celou zimu také večerní lyžování. Díky rozmanitosti místních profilů sjezdovek si užije lyžování a snowboarding v Harrachově každý. Od začátečníků, kteří svoje zkušenosti teprve získávají až po nejnáročnější lyžaře, kteří milují místní strmou černou sjezdovku. Ta je letos opět vysněžená dostatečnou vrstvou přírodního sněhu a poskytuje tak opravdu dech beroucí zážitek z lyžování. Trénuje na ní i český rychlostní lyžař Radek Čermák, který drží rekord 243, 5 km/h.O ty, kteří se zimními sporty teprve začínají, se postarají odborně proškolení instruktoři hned v několika lyžařských školách. Od klasického, přes sjezdové lyžování a skialpinismus až po snowboarding naučí děti i dospělé.Na své si v městečku na západě Krkonoš přijdou i skialpinisté a příznivci klasického lyžování. V okolí Harrachova je vyznačeno více než sto kilometrů běžeckých tras a část z nich je pravidelně upravována speciální rolbou. Vzhledem k tomu, že úprava běžeckých tras je velmi nákladná a města ani skiareály na ni nemají dostatečné množství finančních prostředků, rozhodli se už loni i v Harrachově pro veřejnou sbírku, která probíhá prostřednictvím prodeje známek – nálepek v 6 hodnotách od 50 korun až do 5000Kč. Ty mohou lidé zakoupit na pokladně Sportovního areálu a na označených prodejních místech a přispět tak na častější upravování běžeckých terénů.Různé profily a délky tras dávají každému možnost vybrat si tu svoji cestu, vhodnou podle náročnosti, podmínek i vlastních fyzických možností, každému, kdo se rozhodne na hřebenou túru nebo jen kratší výlet na lyžích vyrazit. Běžkařům nástup na vrcholky hor významně usnadní, urychlí i zpříjemní možnost využít lanovou dráhu na vrchol Čertovy hory.Poloha Harrachova je pro běžkaře navíc unikátní. Z jedné strany sousedí s Jizerskými horami a zároveň je odsud kousek do polských Jakuszyc. Obě místa jsou oblíbeným cílem klasických lyžařů evropského formátu a harrachovské stezky jsou součástí celého systému.Harrachov a jeho okolí skýtá nepřeberné možnosti procházek a kratších výletů i pro pěší. Je tu také hned několik ploch, kde je možné sáňkovat a bobovat. Proto sem na dovolenou míří i mnoho rodin s malým dětmi.Malebná příroda v údolí říčky Mumlavy v kombinaci s klidnější povahou střediska dělá z Harrachova resort, kde si nejen užijete naplno zimní radovánky a všechny sporty, které k zimě neodmyslitelně patří, ale zároveň naplno zrelaxujete a odpočinete v překrásných podmínkách pohádkové zimy.Perfektně upravené sjezdovky, nekonečné běžecké tratě, široká nabídka lyžařských škol a půjčoven vybavení, restaurace s nabídkou skvělých jídel, kde si i gurmáni přijdou na své a nepřeberné možností ubytování různých cenových úrovní, od rodinných penzionů až po čtyřhvězdičkové hotely, to jsou důvody, proč se návštěvníci do Harrachova rádi opakovaně vracejí.Více informací na www.skiareal.com A/ Černá horaB/ Čertova horaC/ Čertův vrch-----------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________________1. Vyhlašovatelem soutěže o celodenní skipasy do areálu Harrachov (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je Sportovní areál Harrachov a.s., který poskytuje ceny pro výherce Soutěže.2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 28. 1. 2019 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 3. 2. 2019. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „HARRACHOV“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže vylosováni tři (3) výherci, z nichž každý získá dva (2) celodenní skipasy do areálu Harrachov.6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty.9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tn.nova.cz.