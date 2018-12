Soutěžte s námi o cyklo balíček. 5 zásadních tipů, jak vybrat elektrokolo, které vám perfektně sedne

Většina světových výrobců jízdních kol dnes nabízí širokou škálu elektrokol, a to jak horských, tak i městských. Jak ale vybrat to správné a neutratit balík za nevyhovující stroj? Poradíme vám.



1. Kde budete jezdit?



Při výběru elektrokola se zaměřte na to, kde na něm budete jezdit. Pro kratší jízdy po asfaltu je ideální městské nebo trekingové elektrokolo.



Zdroj: oficiální zdroj

Na delší vyjížďky si mohou náročnější jezdci vybírat z krosových či horských elektrokol. Ta jsou navržena pro jízdu po zpevněných i nezpevněných stezkách, mají výkonnější motory a silnější baterie. Pro zábavu a extrémní zátěž v terénu volte horská elektrokola (full, nebo hardtail).Rozlišujeme dva typy motorů podle jejich umístění. Levnější modely kol mají. Ty slibují solidní spolehlivost, výkon a dojezd za rozumnou cenu. Jejich ovladatelnost je však horší.nabízí více výhod i širší výběr. Špičkoví výrobci BOSCH, YAMAHA a SHIMANO mají ve svém portfoliu několik typů motorů podle hodnoty točivého momentu. Nejlepší se pohybují kolem 80 Nm a výše. Maximální povolený výkon je 250 W. Moderní elektrokola se středovým motorem jsou dnes v nabídce s plně integrovanou rámovou baterii Pro maximální radost z jízdy je důležitá plynulost spínání/vypínání asistence. Podpora motoru by měla nastupovat v poměru 1:1 se šlapáním jezdce, jedině pak jeTuto důležitou vlastnost rozhodně splňujíZásadním kritériem při výběru elektrokola jsou. Obecně lze říci, že slušné elektrokolo pořídíte. Opravdu kvalitní elektrokola se středovými motory startují na. Se zvyšující se cenou dostanete výkonnější motory s lepším osazením. Značky Ghost Lapierre nabízí široký sortiment elektrokol, na štíhlých 28“, populárních 29“ i masivních 27,5+“ kolech.Baterii volte s kapacitou alespoň 500 Wh. Průměrná životnost baterií se pohybuje v rozmezí. Po této době je baterie sice stále funkční, ale její kapacita klesá přibližně na polovinu původní hodnoty. Výhodou je, žea můžete je nabíjet i po krátké jízdě.Stále tápete? Poraďte se s na prodejnách MOJEKOLO . Ty najdete po celé ČR (Praha, Brno, Pardubice, Ostrava, Kobeřice, Kravaře u Opavy). Pražská prodejna v Záběhlicích je. Před samotnou koupí nového elektrokola doporučujeme absolvovat. Seznámíte se s kolem a jeho správným ovládáním.Elektrokola jsou nyní v plné síle a můžeme s jistotou říci, že se. Faktem je, že každý, kdo vyjede ráno do práce, školy nebo na výlet na elektrokole namísto auta,

Která z uvedených elekrokol mají plně integrovanou baterii?



1. Ghost Hybride SLAMR S4.7+ LC ; Lapierre Overvolt HT 900i

2. Lapierre Overvolt HT 900i; Ghost Hybride Lector S6.7+ LC

3. Electra Café Moto Go!; Lapierre Overvolt HT 900i



