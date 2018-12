ZNÁME VÝHERCE SOUTĚŽE O DÁRKOVOU KAZETU

Rumové a whisky předplatné

Na Alkohol.cz najdete stovky parádních rumů a whisky. Klasické lahve za skvělé ceny, ale i limitované, speciální, sběratelské a jinak vzácné dobroty. Kousky z celého světa, které se do regálů supermarketů jen tak nedostanou.



Dlouho jsme přemýšleli, jak právě tyto dobroty co nejvíce přiblížit fanouškům kvalitního pití. Jak nabídnout zajímavé, originální i vyzrále vůně široké veřejnosti.



Řešení je nakonec vlastně docela prosté: Rumové a whisky předplatné.



Co je rumové a whisky předplatné?



Rumové a whisky předplatné, to je ve zkratce vstupenka do světa kvalitních vůní a chutí.



Specialisté z Alkohol.cz totiž každý měsíc vyberou tři opravdu skvělé rumy a tři opravdu skvělé whisky. Vždy půjde o překvapení, vždy to ale budou parádní lahve. Dobroty, které si rozhodně pár let v sudech pobyly.



Za to ručíme naším léty budovaným jménem.



Vybrané kousky pak zabalíme do tří degustačních lahviček o objemu 0,04 l. Máme ověřeno, že právě tahle velikost je pro zkoušení a vychutnávání nových vůní i chutí ideální.



Ke všem vzorkům navíc přidáme informační karty plné praktických informací. Rozepíšeme se o příběhu lahve, o jejím původu, o vůních a chutích, které v každém ze vzorků můžete objevit.



Balík v designové krabičce a informační karty nakonec pošleme přímo na vámi vybranou adresu. Domů, do práce či kamkoli jinam. S železnou pravidelností, vždy v druhé polovině měsíce.



Jak už víme z praxe, to vše dělá z předplatného ideální produkt pro milovníky rumu či whisky. Skvěle ale funguje také jako dárek. Třeba ten vánoční.



Jak předplatné pořídit?



Jednoduše. Na Alkohol.cz/predplatne si stačí vybrat, zda vás zajímají rumy či whisky, a jak dlouho chcete předplatné odebírat. V nabídce máme předplatné na 3, 6 nebo 12 měsíců.



Dále už stačí vyplnit standardní objednávku a voilá, každý měsíc se můžete těšit hned na 3 opravdu povedené vzorky.



Co doprava?



Doprava za všechny dodávky ve všech měsících je už v ceně.



Alkohol.cz přitom dlouhodobě spolupracuje hned s několika různými dopravci. V minulosti jsme doručili tisíce objednávek po celé České republice a Slovensku – víme proto, jak lahve správně zabalit.



A pokud by se jim čistě náhodou něco stalo, samozřejmě zajistíme nápravu.



Předplatné jak dárek



Předplatné je samozřejmě možné objednat jako dárek. Pokud proto víte o někom, kdo rád kvalitní rumy či whisky, tohle by mohlo pod stromečkem opravdu potěšit. A nejen pod ním.



V Alkohol.cz vám k předplatnému rádi vytiskneme a pošleme dárkový poukaz se jménem obdarovaného. Všichni máme rádi obálky s překvapením.



Balíček pak každý měsíc doručíme přímo na jméno a adresu obdarovaného.



Více informací

Zaujalo vás rumové nebo whisky předplatné?

Více informací včetně objednávky najdete na stránce Alkohol.cz/predplatne.



Nebo se za námi zastavte na prodejnách v Praze – Seifertova 996/31, Praha 3 –

a Brně - Jezuitská 582/17. Rádi vám celou službu vysvětlíme ještě osobně.



Tak na kvalitní vůně a chutě. A na zdraví.

A NYNÍ UŽ SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

Kolik vzorků rumů vyzkoušíte s ročním předplatným?

a) 12

b) 24

c) 36

VÝHERCEM SE STÁVÁ:

Štěpánka Mikulová

Košťálov

