Souvisí velikost nohou a penisu? Vědci mají překvapivé zjištění!

O tom, jak by měl na první pohled vypadat skvělý milenec, se toho traduje spousta. Měl by být urostlý, s výrazným tělesným ochlupením. Jiné pověry zase mluví o tom, že nejlepší v posteli jsou ti plešatí. Zřejmě nejznámější legendy ale mluví o tom, že muži s velkýma nohama či nosem mají velké přirození.

Není tak divu, že ženy si zprvu své protějšky pořádně okouknou. A dokonce i vědci jim částečně dali za pravdu - potvrdili, že mezi velkýma nohama a penisem existuje spojení. Může za to prý gen s názvem Hox, který hraje velkou roli při vývoji prstů na nohách, stejně jako při růstu penisu a klitorisu. Jiná studie ale tuto souvislost nepotvrdila, proto na toto pravidlo, dámy, nespoléhejte.

Jestli jsou ženy s širšími boky v posteli lepší než ostatní, vědci nikdy nepotvrdili. Průzkumy ale mluví jasně - široké boky působí na muže přímo magicky. Je dokázáno, že ženy s širšími boky si častěji užijí sex na jednu noc a v průměru mají za život více partnerů.

Podobné je to i s věčným sporem, jestli jsou v posteli lepší blondýnky nebo brunetky. Zaměřil se na to průzkum seznamky Illicit Encounters. A výsledky jsou jednoznačné. Brunetky ostatní hravě strčily do kapsy. Že jsou v posteli nejlepší, si myslí 58 % lidí, blondýnku by si vybralo 16 % lidí, 12 % by bralo černovlásku a jen 5 % tvrdí, že nejlepší milenky jsou zrzky.

