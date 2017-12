Špacír jen pro odvážné! Skleněný most láká davy lidí

488 metrů měří nejdelší skleněná lávka na světě - konstrukce se klene ve výšce 218 metrů nad horským kaňonem v malebné čínské provincii Che-pej.

"Myslím si, že je to nezapomenutelný zážitek. Nevadí nám ani to, že jsme museli šplhat až nahoru. Ocitli jsme se na vrcholu světa a jsme šťastní," rozplývá se jeden z návštěvníků.

Lávka je sestavena z více než tisíce tabulí čirého tvrzeného skla o čtyřcentimetrové tloušťce. Stavba monstrózní konstrukce, která váží sedmdesát tun, trvala rok a půl. Most visí na lanech a odolat by údajně měl i středně silnému zemětřesení.

"Most unese až tři tisíce návštěvníků, v zájmu bezpečnosti ale pouštíme naráz jen 600 lidí. Naši pracovníci kontrolují situaci u vstupu. Technici navíc každý den prověřují bezpečnost. Máme také asistenty pomáhající lidem, kteří se bojí," popisuje Yang Shaobo.





Někteří odvážlivci po pár krocích strnou v panickém strachu, lávka je navíc navržena tak, aby se pod kroky návštěvníků mírně rozechvívala.

Lávka překonala dva roky starou stavbu, která lákala turisty do čínské provincie Chu-nan. Most o délce 430 metrů musel být jen několik měsíců po svém uvedení do provozu uzavřen na několik týdnů. Provozovatelé tehdy nezvládli příval zájemců, bylo jich desetinásobně víc než bezpečná kapacita mostu.