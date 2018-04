Spalničky dál děsí Česko. Takto zákeřnou nemoc poznáte

Zvýšená teplota, zánět spojivek a rýma. Na první pohled nic víc ani nic míň než onemocnění, které zažil snad každý. Jenže takhle zákeřně to většinou celé začíná.

Ne náhodou se prvnímu stádiu nemoci říká chřipkovité a většina lidí nepojme podezření, že má právě spalničky. V té době už jsou navíc pacienti infekční.

Až zhruba za tři až čtyři dny se objeví vyrážka, která už spalničky předznamenává více. Jednoznačný verdikt ale dá až vyšetření krve na protilátky.

Pokud je pacient skutečně nakažený, musí povinně do nemocnice do izolace. Ta ale není příliš dlouhá - zpravidla trvá po dobu té největší přenosnosti spalniček, tedy čtyři až sedm dní.

"Poté, co nemocnice pacienta propustí, už je neinfekční a může mezi lidi. Podle odborníků to ale většinou neznamená, že jde rovnou do práce nebo do školy. Průběh spalniček totiž může být velmi vážný.

Na pozoru před spalničkami by se měli mít i kolegové nebo rodina nakažených. Virus totiž ve vzduchu cirkuluje ještě další dvě až tři hodiny poté, co nakažený místnost opustí.

"Hygienici dělají téměř mravenčí práci a zjišťují všechny kontakty. Rodinní příslušníci nebo kolegové v práci tak musí předkládat očkovací průkazy," říká mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík.

U těch, kteří průkaz nepředloží, se zjišťuje hladina protilátek. Ti, co jich mají dostatek, onemocnět nemohou, ostatní musí do domácí karantény. Na jak dlouho záleží na tom, jak intenzivní byl kontakt s nemocným.