Špatná zpráva pro pivaře! Za půllitr si připlatí i dvě koruny

Pivo bude dražší. Pivaři by se měli připravit na to, že za točený mok dají i o dvě koruny víc. Za růstem cen stojí podle pivovarů vyšší výrobní náklady. Už za měsíc nás navíc čeká přejmenování některých druhů piv.

Nižší úroda chmele a ječmene, rostoucí ceny energií a pohonných hmot a také vyšší mzdy zaměstnanců - to jsou prý hlavní důvody, proč pivo zdražuje. Většina větších českých pivovarů zvedla ceny od několika haléřů až po více než korunu.

"Zdražuje skoro všechno v ekonomice, zdražují energie, mzdy rostou, také bylo sucho, takže kvůli tomu jsou pivovary nuceny zdražovat," vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.

Plzeňský prazdroj zvýšil ceny už října. Ke zdražování zlatavého moku ho prý tlačí zvyšující se investice do jeho výroby. "Upravili jsme ceny některých našich piv, především se to týká ležáků, ty podražily v průměru o jednu korunu na půllitr. Důvodem jsou zejména zvyšující se náklady u vstupních materiálů," uvedla mluvčí Jitka Němečková.

Smíchovský pivovar Staropramen zvýšil už na jaře ceny lahvových a plechovkových piv. Od listopadu zdražuje i to čepované, a to o zhruba korunu za půllitr.

"Ceny vstupu do výroby piva velmi výrazně vzrostly, my už jsme na tu situaci museli reagovat. Některá piva zdražujeme po dvou letech, některá dokonce po čtyřech letech a zdražujeme je v rozsahu 60 haléřů až 1,40 na půllitru," sdělil mluvčí Staropramenu Pavel Barvík.

Výhledově si zřejmě připlatí i zákazníci Budějovického budvaru, který chystá zdražení nejspíš příští rok. A zdražovat se chytají i menší pivovary, které se mezi pivaři stávají rok od roku populárnější.

"Vždycky to ovlivní úroda chmele, úroda sladu, sladovnického ječmene a podle toho se řídí trh. Takže když zdražují velké pivovary, na nás to dopadne určitě tou samou měrou," prohlásil Josef Šusta z Pivovaru Kocour.

"My budeme čekat asi až do konce roku, protože ještě máme nějaké staré zásoby, ale určitě se nám to taky nevyhne," potvrdil Michal Havrda z minipivovaru Krásná studánka.

Od prosince navíc čeká milovníky některých typů piv novinka v podobě přejmenování. Z piva se sníženým obsahem alkoholu se od 1. prosince stane pivo nízkoalkoholické, 11 a 12stupňový svrchně kvašený ležák ponese název plné pivo a speciální 13 a vícestupňová piva se budou jmenovat silná.