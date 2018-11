Špatné zabezpečení vlaků! České dráhy trápí otevřené dveře za jízdy

České dráhy začaly instalovat do starších vlaků speciální světelnou signalizaci po incidentu z roku 2016, kdy z jednoho z vagonů během jízdy vypadla dvouletá holčička a na následky zranění zemřela. Situaci ale, jak se zdá, to nevyřešilo.

"Jakýkoli případ, kdy dojde k zjištění, že jsou otevřené dveře důsledně prošetřujeme. Výslechem projde veškerý personál, prohlížíme kamerové systémy, které jsou na železničních stanicích a prohlídkou také projde vagon," uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

"Když se dělá výprava vlaku, tak se zkontrolují dveře, jestli jsou všechny zavřené. Máme světýlka, která nám ukážou, zda jsou skutečně všechny zavřené," vysvětlila průvodčí Marcela Savarová. Světelná signalizace na špatně zavřené dveře pouze upozorní. Zavřít je nebo zabránit jejich otevření ale neumí.

České dráhy radí, že pokud cestující budou svědkem otevřených dveří za jízdy - sami by rozhodně zasahovat neměli. "Cestující by měli co nejrychleji kontaktovat vlakový doprovod, pokud to není možné, tak se spojit s policií nebo naší zákaznickou linkou," řekl mluvčí Českých drah.

České dráhy se pomalu snaží obměňovat staré vagony za nové. Některé z nich jsou od roku 1993 vybaveny centrálním zavíráním dveří - to zabraňuje otevření během jízdy. České dráhy nejsou jediné, které mají problémy. Zhruba před rokem se s otevřenými dveřmi během jízdy setkali i cestující v RegioJetu.