SPD chce zakázat zahalování tváře. Hrozila by pokuta. ANKETA

Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury připravila úpravu zákona, kterou by zakázala zahalování tváře. Tomio Okamura připomněl, že podobné zákony platí v Rakousku, Francii či v Dánsku. Tomu, kdo by nosil třeba šátek přes obličej, by hrozila pokuta až 10 tisíc korun.

"SPD podává do Sněmovny zákon na zákaz islámského zahalování – po vzoru Rakouska, Francie či Dánska," uvedl šéf strany Tomio Okamura. SPD podala návrh formou novely zákona o přestupcích.

Podle Okamury by za zakrývání nebo skrývání obličeje, či jeho části, na veřejných prostranstvích nebo ve veřejně přístupných objektech, hrozila pokuta 10 tisíc korun. A to v případě, že by zakrytí obličeje ztěžovalo nebo znemožňovalo identifikaci osob.

Platily by samozřejmě určité výjimky, a to třeba v případě, kdy by zakrytí obličeje souviselo s plněním zákonné povinnosti, výkonem povolání, uměleckou nebo sportovní činností, či ze zdravotních důvodů. Trestáni by tak nebyli třeba motorkáři za to, že mají na hlavě přilbu.

Podporu by pro návrh mohla SPD najít napříč politickým spektrem. "Nejprve se seznámíme s tím zněním návrhu zákona. Já bych z těch bezpečnostních a kulturních důvodů doporučoval, abychom se k této úpravě v její podobě přihlásili," řekl TV Nova poslanec ODS Pavel Žáček.

Že s tím nemá problém, uvedl i předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. "Ulehčilo by to například i práci policie," dodal s tím, že třeba při sportovních událostech už podobné nařízení platí.

Proti bude ale třeba místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal z Pirátů. "Určitě nemůžu podpořit zákon, který bude lidem kecat do toho, v čem mají chodit," řekl.

Obdobný zákon 1. srpna letošního roku platit také v Dánsku. Za zakrývání obličeje hrozí pokuta 1 000 dánských korun, tedy přibližně 3 500 Kč. Opakované porušení zákazu může vyústit až v desetinásobný postih. Vězení ale za zakrytý obličej nehrozí.

V sousedním Rakousku platí podobný zákon od 1. října loňského roku. Trest je ale mírnější, než navrhuje SPD. Za zakrytý obličej hrozí pokuta 150 euro, tedy podobně jako v Dánsku cca 3 800 korun.

Francie, na kterou SPD také odkazuje, zavedla zákaz jako první evropská země. V roce 2004 zakázala náboženské symboly ve školách a v roce 2010 zahalování obličeje na veřejnosti. Hrozí stejný postih jako v Rakousku, tedy pokuta ve výši 150 euro. Společně s tím může potrestanému vyvstat povinnost absolvovat kurz občanství. Pokuta až 30 tisíc euro a roční vězení hrozí tomu, kdo by k zahalování obličeje někoho nutil. Dvojnásobný trest pak hrozí tomu, kdo by k tomu nutil nezletilou osobu.