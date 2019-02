Šperky za miliony mohou být v lese! Hledají je policejní psi

V čelovkách, se zahalenými obličeji a hlavně s kladivy v rukou vnikli zloději do zlatnictví. Okamžitě začali rozbíjet vitríny. Soustředili se na luxusní hodinky a šperky s diamanty. Lup vkládali do batohů. To všechno jim podle záznamu z kamer trvalo dvě minuty a sedm sekund.

Mnohem delší dobu zlodějům podle majitelů zabralo se do jejich zlatnictví probourat než ho vyloupit. V obchodě se pohybovali, jakoby to tam znali. A jakoby si zboží, po kterém šli, dopředu natipovali. Podle majitele obchodu pachatelé nemuseli mít auto přistavené blízko zlatnictví, mohli ho mít dál - třeba na jednom z parkovišť v lázeňských lesích.

Podle jedné z verzí mohli zloději lup schovat nebo zakopat někde v lese. Bez usvědčujících hodinek a šperků pak mohli kopec přeběhnout a nastoupit do připraveného auta. Lesy za zlatnictvím už policisté se psy skutečně prohledali. K dispozici měli i detektor kovu. Nic ale zatím nenašli. "V současné době vyhodnocujeme získané informace a poznatky," uvedla mluvčí policie Kateřina Krejčí.

Při rozbíjení skleněných vitrín se mohli zloději poranit - jako při tři roky staré loupeži ve zlatnictví, které patřilo stejnému obchodníkovi. Právě krev a DNA vzorek odebraný v Rakousku usvědčily loni jednoho z pachatelů.