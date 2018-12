Špitál odškodnil pacienta s otravou krve. Ale hodně zvláštně

"Zjistili jsme, že je to lesák, tak jsme mu darovali takovou krásnou motorovou pilu. Na základě dohody a podáním ruky jsme se dohodli, že je to s ním srovnáno, pokud by neměl žádné jiné trvalé následky," pochvaluje si ředitel nemocnice Jiří Madar.

Ostatní pacienti ale podobné dárky odmítají. Nemocnice často za pochybení platí i milionové částky.

"Nikdo nám neřekne, jestli budeme mít trvalé následky. Já dneska ještě furt mám na játrech desetkrát větší nálezy. A to jsem ten, kdo měl nejmenší poškození," zlobí se pacient Karel Šípek.

28. listopadu pacienty po operacích narychlo svážely sanity do nemocnice v Liberci a Jablonci. Na oddělení ARO v Liberci zatím stále zůstává poslední z devíti postižených pacientů - a její stav je vážný. S dýcháním jí pomáhají přístroje.

Ve Frýdlantské nemocnici stále platí zákaz provádění operací. Čeká se na vyjádření krajské hygieny. Podle ministerstva zdravotnictví byla pravděpodobnou příčinou kontaminace či závadné složení použitého anestetika.