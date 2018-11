Spočítali jsme, na kolik vás letos vyjdou Vánoce. Čeká nás zdražení

Vánoce se rychle blíží a s nimi i nákup tradičních symbolů, které nesmějí v žádné rodině při Štědrém dnu chybět. Smažení kapra, pečení cukroví i zdobení stromků je oblíbenou částí Vánoc. Letos nás však mohou nákupy vyjít dráž než loni.

Kapr

Zdražovat by měli kapři, a to kvůli úhynům velkých počtů ryb v českých rybnících. Na vině bylo především extrémně teplé léto a také sucho. Ceny kaprů si stanovuje každý prodejce jinak. V průměru však v loni stál 3 kilový kapr 350 korun bez kuchání nebo naporcování.

Cukroví

Za přípravu cukroví si také připlatíme. Kvůli špatné úrodě zdraží do konce roku i mouka. V některých prodejnách už teď nabízejí suroviny na cukroví za levnější ceny. Hladkou mouku koupíte například v Albertu za 16,90 Kč, v Tescu pak za 10,90 Kč. Kakao na vaření v Albertu pořídíte za 24,90 Kč, v Tescu 27,90 Kč. Co se týče másla, průměrně ho pořídíte od 40 do 50 Kč.

Vánoční stromek

Letošní sucho mělo dopad i na stromky, avšak cenu a jejich počet to neovlivní. „Sucho mělo vliv na sazenice. Na podzim se znovu vysazují plochy. Na velké stromky sucho vliv mít nebude, jen můžou mít málo jehličí. Cena zůstane stejná, stromů je dostatek,“ řekl pro TN.cz František Valdman ze Sdružení pěstitelů vánočních stromků.

V loňském roce se ceny za stromky ve velikosti 150 až 200 centimetrů se pohybovaly od 550 do 900 korun. Borovice lesní stála od 300 do 400 Kč, stříbrný smrk pak 400 až 600 Kč.

Ozdoby na stromeček

Stromeček bez ozdob, to by nebylo ono. V obchodních řetězcích si je už můžete koupit. Ceny se pohybují od 50 do 1000 Kč. Záleží na tom, zda chcete ozdoby skleněné nebo plastové. Také si můžete vybrat velikost či počet. Vánoční řetězy se cenově pohybují stejně a oproti loňskému roku nedošlo k žádnému většímu zdražení.

Adventní věnec

K Vánocům patří také zapalování svíček na adventních věncích. Jejich cena začíná od 300 korun, může se ale vyšplhat i na tisíce. Záleží na tom, kolik do věnce chcete investovat peněz. Pokud máte rádi luxus, můžete si pořídit i věnec za 5 tisíc korun, který je vyroben například ze skla a niklu. Adventní věnce si, ale můžete vytvořit i doma. Stačí vám k tomu korpus na věnec, šišky, 4 svícínky s hrotem a 4 svíčky.

Dárky

Za dárky utrácejí lidé každý rok veliké peníze. Chtějí udělat radost svým blízkým a tak jim koupí vše, co si přejí. Loni byli lidé ochotni za dárky dát až 10 tisíc korun. Jelikož hitem letošních vánoc budou především mobily nebo počítače, mohou se výdaje na dárky opět prodražit. Oblíbené budou také interaktivní hry a lega.

Ceny za mobily se pohybují od 1000 Kč až do desítky tisíc, záleží na tom, jak kvalitní přístroj chcete pořídit. Počítače pořídíte od deseti tisíců korun, ceny se však mohou vyšplhat mnohem výše. Interaktivní hry a lega už jsou o trochu levnější. Můžete tyto dárky pořídit i za pár stovek korun.