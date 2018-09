Spor o proplácení nemocenské: ANO se cuká, ČSSD trvá na svém

ČSSD vstoupila do koalice s ANO s tím, že se zruší tzv. karenční doba a nemocenská se bude proplácet už od prvního dne. Hospodářský výbor však tento návrh zrušil, přičemž proti hlasovali i poslanci z hnutí ANO.

ČSSD usiluje o to, aby se nemocenská i v prvních třech dnech proplácela a zaměstnanci dostávali 60 % platu. Poslankyně ČSSD Kateřina Valachová uvedla, že na tom trvá a že to byla podmínka pro vstup do koalice s hnutím ANO.



Hnutí ANO je nejednotné. Při středečním jednání návrh v hospodářském výboru nezískal podporu, a to včetně některých poslanců z ANO. ČSSD postoj ANO pobouřil. Zrušení karenční doby bylo součástí programového prohlášení při sestavování vlády.

Ve čtvrtek o tomtéž jednal sociální výbor, který návrh podpořil. Pro přijetí návrhu hlasovali poslanci z ČSSD, ANO a KSČM.



Nyní zaměstnanci první tři nemocenské nedostávají nic. Hnutí ANO uvažuje spíše o variantě, že by první tři dny zaměstnanci dostávali 30 %.



ČSSD však trvá na 60 %. "Karenční doba je velká nespravedlnost. Její zrušení je jedna z našich největších priorit," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD).