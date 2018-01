Fatální selhání bezpečnosti, vojáci sdíleli polohu svých základen

Na interaktivní mapě aplikace Strava se může každý podívat na pohyb a polohu uživatelů, kteří jsou do aplikace zaregistrovaní. Aplikace má miliony uživatelů po celém světě, podle portálu WashingtonPost jsou mezi nimi i vojáci armády Spojených států amerických a to by mohl být velký problém.

Mapa nepřenáší data živě, ale zvýrazňuje místa, kde se lidé pohybovali mezi lety 2015 až 2017. Oblasti, jako jsou Evropa nebo Spojené státy, doslova září kvůli ohromnému množství uživatelů, to ale neplatí pro válečné oblasti například v Sýrii nebo Iráku.

Ty jsou černé, až na některé výjimky. Při přiblížení se naskýtá pohled na některé lokace, které odpovídají známým vojenským základnám. Některé zářící body jsou ale i v místech, kde se o vojenských operacích nevědělo.

Uživatelé na internetu začali okamžitě zkoumat další podezřelá místa. Podle záznamů se například spekuluje o tajné základně CIA v Somálsku. Bouřlivou reakci vyvolali i záznamy na základně britského námořnictva HMNB Clyde, kde kotví jaderné ponorky.

Nyní panují obavy, že mapa odhaluje nejen pozici jednotlivých základen, ale přímo pohyb jednotek, střídaní směn a podobně. Tyto informace mohou být velmi snadno zneužity.

Pentagon reagoval prohlášením, že americké ministerstvo obrany situaci řeší. Zvažuje dodatečné školení nebo novou politiku, která zajistí bezpečnost vojáků doma i v zahraničí.