SPORTOVNÍ ELEKTROKOLA? Svět se zbláznil?

To co ještě před pár lety by bylo obecně vnímáno jako nesmysl, se dnes stává vcelku běžným. Jak to tedy vlastně je? Skutečně se svět zbláznil nebo je to trošku jinak?





Jak elektrokola dobývají cyklistický svět, posouvá se i věková hranice uživatelů elektrokol stále níže. Elektrokolo, dříve bráno spíše jako kompenzační pomůcka, se dnes silně prosazuje i do sportovního segmentu uživatelů od trekových, horských až po trailová a sjezdová kola. Jedním z technických a designových lídrů v tomto segmentu ryze sportovních MTB elektrokol je mladá francouzská značka MOUSTACHE, která získává řadu prestižních ocenění za inovativní přístup ke stavbě těchto sportovních alektrokol a elektrokol pro mladší aktivní uživatele. Modely Moustache Race a Trail byly vyhodnoceny odbornými časopisy ve Francii a Německu jako nejlepší MTB elektrokola sezony 2018. Výhodou této mladé progresivní značky je, že sídlo firmy je přímo ve francouzských Alpách a designéři konstruktéři jako nadšení bikeři denně v praxi testují a upravují svá kola tak, aby vyhovovala novým situacím v klasickém MTB segmentu neznámým. Například na klasickém kole se vám nestane, že stoupáte terénem do prudkého kopce rychlostí 20 km/h. Zde vyvstávají zcela nové technické požadavky na konstrukci a nastavení pružení zadního stavby atd..



Značku MOUSTACHE k nám dováží spolu s dalšími cyklistickými špeky firma CYKLOSPECIALITY.CZ. Ptáme se tedy, proč je takový boom a strmě narůstající poptávka po těchto MTB elektrokolech?





Zdroj: oficiální zdroj

Odpověď je jednoduchá. Pokud se člověk. Pokud si uděláte průzkum mezi cyklisty, kterou část cesty si užívá více, zda z kopce nebo do kopce, tak těch co si vyloženě libují ve výjezdech do kopců bude určitě menšina. A to nejen proto, že do kopce je to dřina, ale kopec se prostě musí vyjet a na zábavnou techniku jízdy na horském trailovém či sjezdovém kole si musíte prostě počkat až cestou dolů… Kola MOUSTACHE s pokročilou technologií motorů BOSCH spolu s nízkou váhou a těžištěm ve středu kola dodajís pocitem ryze sportovní jízdy i cestou vzhůru. S elektrokoly řady OFF, TRAIL a RACE se můžete pustit i do technicky náročných terénů, kam dříve vyrazit s těžkým nevyváženým elektrokolem bylo prakticky nemožné. Právě skloubením skvělé technické stavby rámu kol, špičkové výbavy a integrace nejlepších motorlů BOSCH PERFORMANCE CX s kroutivým momentem 75 Nm posouvá použití těchto elektrokol na jinou úroveň a poprávu si MOUSTACHE vydobil ocenění. Bosh navíc vyvinul ve spolupráci s Moustache unikátní provozní režim „MTB“ který intelgentně mění odezvu a sílu záběru motoru v náročnějším terénu. Výsledkem je intuitivní přirozený projev kola i v těžkých horských podmínkách. Široké bezdušové pneumatiky 27+ vám dodají pocit bezpečného gripu a pohodlí.Počítejte s tím, že u svižné technické jízdy v rozmanitém terénu se zapotíte i na elektrokole, ale užijete si i výjezdy a dostanete se na místa, kam byste se bez motoru asi nešplhali. Horské terény a výhledy vám pak leží doslova u nohou.. Vyzkoušet lze jak hardaily řady OFF, či celoodpružená kola TRAIL a RACE. V MOUSTACHE mysleli i na ty, co dávají spíše přednost pohodlným trekovým kolům, či univerzálním kolům pro radost z cestování na kole. Treková řadapotěší svými detaily, designem a komfortní jízdou, řadyzase nabídnou univerzální špičkově vybavená elektrokola pro univerzální využití i náročné cesty na „těžko“. S unikátní řadousi přijdou na své i opravdoví pohodáři co rádi jízdu „na gauči“ či ve městě.Po ukončení své závodní kariéry si na těchto kolech nadále užívá cyklistiku a závodí za značku MOUSTACHE i bývalý, který se podílí i na vývoji a testování těchto špičkových MTB elektrokol.V kolika městech v ČR a SR najdete prodejny CYKLOSPECIALIT? Nápovědu najdete na www.cyklospeciality.cz . Jak soutěžít se dočtete níže v herním řádu.

