Spory v ČSSD vrcholí: Hamáček chce zničit Zimolovo křídlo

"Je to o předsedovi, aby určil směr a získal pro něj důvěru. Mělo by to být jen o mně... Nemyslím, že je čas, abychom hlasovali o jednotlivých členech vedení, na to máme sjezd," řekl novinářům před zahájením zasedání výboru Hamáček.

Podle kuloárových informací je možné, že padne návrh na hlasování o důvěře v prvního místopředsedu a jednoho z iniciátorů platformy Zachraňme ČSSD Jiřího Zimolu. Zimola se stal jedním z terčů kritiky na pátečním jednání předsednictva ČSSD, například za údajné rozdělování a neloajalitu.

Zimola před zasedáním ústředního výkonného výboru příliš sdílný nebyl. "Dohodli jsme se, že diskusi nebudeme mediálně prezentovat, a to platí i v tento okamžik," řekl. Na dotaz, zda požádá o důvěru, odpověděl, že by to chtěl nejprve říci spolustraníkům.

Platforma Zachraňme ČSSD doporučuje například výměnu některých sociálnědemokratických ministrů ve vládě s hnutím ANO a volá po přímé volbě předsedy. Hamáček zdůraznil, že straníky vyzve k jednotě. "To souvisí i s fungováním platformy. Není cestou, aby každý člen vedení měl svoji platformu. Mou platformou je sociální demokracie," řekl. ČSSD už by se podle Hamáčka měla přestat zabývat sama sebou a měla by se věnovat konkrétním tématům.

"Platforma určitě není hlas sociální demokracie," kritizoval uskupení kolem Zimoly, bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška nebo někdejšího místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha místopředseda Martin Netolický. Platforma podle něho vytváří pocit rozštěpenosti. "Kolegové v platformě dělají z mého pohledu práci, o kterou nikdo nestojí. Myslím, že by ústřední výkonný výbor měl tento postoj potvrdit," řekl Netolický.

Případná Zimolova rezignace je na jeho zvážení, pokračoval Netolický. "Na předsednictvu jsme se dohodli, že se personálními otázkami nechceme dále zabývat," dodal.

Místopředseda strany Roman Onderka změny ve vládě kategoricky odmítl. "Vláda je ve funkci tři měsíce a myslím, že každý manažer, který něco někdy řídil, ví, že si musí napřed počkat na výsledky svých lidí a pak jejich práci vyhodnotit. V této fázi je zbytečné a nebylo by to ani moudré (měnit vládu)," řekl novinářům Onderka.

Přestože nepatřil k příznivcům vládního angažmá s hnutím ANO, vyslovil se nyní proti odchodu sociální demokracie z vlády. "Pokud bude naplňován její program a požadavky na vznik této vlády, tak v této vládě bude. V rámci vnitrostranického referenda členská základna rozhodla zcela jasně, proto jsme do vlády vstoupili. Myslím, že ČSSD v této vládě vydrží a dodrží svůj slib, který dala formou koaliční smlouvy. Řekl bych to jednoduše: do první zrady," řekl Onderka.

Místopředsedkyně poslanců ČSSD Kateřina Valachová předpokládá, že Hamáček představí členům širšího vedení programové cíle strany a dostane důvěru.

Nynější stranické vedení vzešlo z mimořádného sjezdu, který se uskutečnil letos v únoru a v dubnu po fiasku v loňských sněmovních volbách. Další volební sjezd plánují sociální demokraté na březen příštího roku.