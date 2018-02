Squatteři po šesti dnech slezli ze střechy domu! Policie je zadržela

Usedlost v Šáreckém údolí v pátek večer obsadila skupina asi třiceti squatterů. Uvnitř budovy ještě ten den odstartovalo vyjednávání se zástupci Prahy 6, které objekt patří (psali jsme ZDE).

reklama

Squatteři tvrdili, že chtěli v budově vytvořit jakési komunitní centrum, kde by lidé mohli tvořit a vzdělávat se. Jenže budova má závažné statické nedostatky, proto ji Praha 6 zatím nevyužívá.

"Není možné ho připojit na žádné sítě, protože i ty rozvody, které v něm jsou, jsou úplně plesnivé, a teď čekáme na změnu územního plánu, abychom mohli pokračovat v těch plánech, které radnice má, přetvořit to na opravdové komunitní centrum a hlavně bydlení a aktivizační centrum pro seniory," vysvětlil starosta Ondřej Kolář.

Skupina dvaceti squatterů po vyjednávání budovu opustila ještě v pátek. Zbytek se ale odmítl vzdát, vylezl na střechu a přístupové cesty zabarikádoval skříněmi a lednicí. Tam zůstali všichni až do pondělka, v první pracovní den tři z nich nakonec slezli dolů. Skončili v rukou policie.

Šestici squatterů, která zůstala, policisté neustále vyzývali, aby budovu opustila. Odhodlala se k tomu ale až ve středu. Všechny účastníky si policisté naložili do dodávky a odvezli je na místní oddělení policie. Squatteři jsou podezřelí z trestného činu neoprávněného zásahu do práv domu, bytu nebo nebytových prostor, a za to hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.