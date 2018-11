Srazili jsme zvíře, hlásili piloti. Na dráže letiště našli mrtvého muže

Muže srazilo letadlo, které z Moskvy mířilo do Atén. Po startu ohlásili piloti dispečerům, že se na dráze pravděpodobně střetli se zvířetem. Ke škodám ale nedošlo, proto pokračovali v letu. Píše o tom Sputniknews.cz.

Na dráze ale místo zvířete našli tělo neznámého muže. Bylo v takovém stavu, že se nedalo na první pohled určit, o koho se jedná. Zaměstnancům se ale podařilo najít palubní lístek mrtvého.

Podle něj zjistili, že se jedná o občana z Arménie, který byl vyhoštěn z Madridu. Do vlasti se vracel letadlem s přestupem v Moskvě. V letadle z Madridu do Moskvy se ale dostal do potyčky s posádkou a když přistálo, vytratil se. Prozatím není jasné, jak se na startovací dráhu dostal.