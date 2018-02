Srážka lyžařů v Rakousku: Češka (68) utrpěla vážná zranění

Dvaačtyřicetiletý Slovinec se s Češkou střetl pod terénní hranou na sjezdovce v oblíbeném lyžařském areálu nedaleko města Sankt Michael im Lungau. Pravděpodobně ji včas neviděl a na poslední chvíli nebyl schopen srážce zabránit. Sám vyvázl bez zranění.

Česká turistka takové štěstí neměla. Byla převezena do nemocnice, kde ji lékaři diagnostikovali několik zlomenin žeber a dalších kostí.

Zraněnou ženu by helma před zlomeninami neuchránila, při jiných nehodách ale může zachránit život. Ochrana hlavy při lyžování je zatím povinná jen v některých spolkových zemích Rakouska pro děti do 15 let. Všude a pro všechny je však doporučována.