Srážka tří aut zastavila dálnici D7, na místo musel i vrtulník

Nehoda se stala kolem půl desáté večer a zablokovala provoz v obou směrech. Na místo kromě policistů a záchranné služby vyrazili i hasiči, neboť podle prvotního hlášení z místa nehody mělo jedno z osobních aut po nárazu začít hořet.Při srážce se zranili čtyři lidé, z toho jedna žena utrpěla velmi vážná zranění a hasiči ji ještě před příjezdem záchranná služby museli resuscitovat.

Kvůli urgentnímu transportu zraněné ženy museli být na místo přivolán vrtulník letecké záchranné služby. Zranění ostatních účastníků nehody nejsou naštěstí nijak vážná.

Přesnou příčinu nehody teď vyšetřují dopravní policisté s kolegy z kriminální služby. Podle jedné z verzí by za nehodou mohla být unáhlená reakce řidiče BMW před zúžením, díky které se jeho vůz dostal do smyku a narazil do nákladního auta, které se pak převrátilo na bok. To však musí

potvrdit nebo vyvrátit až další vyšetřování.Kvůli vyšetřování a likvidaci následků nehody byla dálnice v místě nehody obousměrně uzavřena několik hodin. Řidiče jedoucí po D7 odkláněli policisté na objízdnou trasu už na 9. Kilometru. V opačném směru byl provoz sveden na 22,5 kilometru přes Hrdlív, Kladno a dále na D7.

Podle dopravních informací webu Policie české republiky by omezení v místě nehody mělo trvat do druhé hodiny ranní.

.