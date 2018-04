Srdcervoucí vystoupení: Maminka zpívala umírajícímu synkovi

Abby Tanner zasedla za klavír a hrála svému ročnímu synkovi píseň Never Enough z filmu Největší showman. Až po téměř tříminutovém dojemném představení vzhlédla Abby od klavíru a byla mile překvapená. "Víte, byl to jenom okamžik mezi mnou a ním, dokud jsem nezdvihla hlavu a neviděla hlouček tleskajících lidí. Opravdu si to užívali,“ citoval maminku Daily Mail.

Maminka tří dětí se takto vyrovnává s neštěstím, které její rodinu potkalo. "Hudba pomáhá sdělit to, co slova nemohou. Hojí mé srdce,“ prozradila Abby. Malý Lincoln trpí vzácnou a nevyléčitelnou formou epilepsie, která způsobuje minimálně 20 záchvatů denně.

Video vyvolalo vlnu empatie. Na sociálních sítích se pod ním objevují komentáře podporující statečnou maminku a malého Lincolna.