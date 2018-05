Srdceryvný okamžik: Sourozenci se setkali poprvé od smrti rodičů

Příběh sirotků trhá srdce. Angele je osm let, její bratr Zachary je o tři roky mladší. Spolu s dalšími dvěma mladšími sourozenci se z nich začátkem dubna stali sirotci. Jejich rodiče spolu s nejmladším sourozencem totiž přišli o život při dopravní nehodě, když se vraceli z kostela, informuje BBC.

Čtyři děti nehodu přežily, potřebovaly ale delší čas na zotavení, a tak se neviděly. Jejich teta Tereza na sociální síti zveřejnila fotografii z jejich prvního setkání po nehodě. "Bylo to to nejdojemnější, co jsem kdy viděla," řekla později novinářům.

Zdroj: facebook

Sourozenci od sebe byli dlouho oddělení a museli chodit na rehabilitační cvičení. Čeká je ale ještě dlouhá cesta za úplným uzdravením, třeba Zachary totiž nechce příliš jíst. "Má velké bolesti. Terapeuti však zjistili, že ve společnosti jiných dětí je mu lépe," prozradila teta.

A ani Wyatt na tom po nehodě nebyl po zdravotní stránce příliš dobře. Měl paralyzovanou levou část těla, teď už alespoň dokáže zvednout ruku nad hlavu. "Dokáže chodit, nemá ale ještě balanc. Myslí si, že může utíkat, ve skutečnosti to ještě nedokáže," dodala příbuzná.

Teresa se rozhodla udělat pro děti vše, co bude v jejích silách. Na facebookové stránce dokonce založila finanční sbírku. Doposud se jí podařilo vybrat v přepočtu více než 4,5 milionu korun.