Opilý majitel se nestaral o psa, ten zabil buldočka a zranil dva lidi

Agresivní útok psa překvapil obyvatele České Lípy. Americký stafordširský bulteriér zaútočil na sedmnáctiletého chlapce a jeho psa. Poté zranil i matku chlapce, která se ho snažila zachránit. Majitel staforda se před zavolanou městskou policií nejdříve schoval. Poté, co ho policie objevila, nadýchal 1,7 promile. Útočící pes byl odvezen do záchytného kotce a vrácen majiteli. Napadený pes zraněním podlehl.

Rvačku dvou psů v České Lípě vyšetřuje policie. Na buldoka, kterého venčil sedmnáctiletý chlapec, zaútočil stafford a došlo k jejich rvačce. Chlapec se svého buldoka snažil zachránit, ale byl také napaden.

Na místo přiběhla i matka chlapce a její přítel, kteří se je snažili před útočícím psem zachránit. "Můj sedmnáctiletý syn šel večer venčit našeho milovaného francouzského buldočka Kevina. Z bytu jsem uslyšela šílený řev mého syna. S přítelem jsme vyběhli ven. Syn byl pokousán, protože ho bránil před agresivním psem. Bohužel neubránil a náš Kevin, kterému byl jeden rok, útok nepřežil," napsala na sociální síti Dagmar K., matka napadeného chlapce a majitelka zabitého buldočka.

O incidentu informovala českolipská městská policie na svém profilu na facebooku. Městská policie, které jeden ze svědků zavolal, na místo přivolala i hlídku policie ČR. Majitel útočícího psa se jim snažil utéct. "Z prvotního oznámení vyplývalo, že jde o větší konflikt, a tak strážníci přizvali také hlídku PČR. Nejprve bylo třeba zpacifikovat útočícího psa. Toho se ujali strážníci, kteří s sebou měli i pomůcky na odchyt zvířat. Pes byl ale na místě sám, svědci pak uvedli, že se jeho majitel ukryl někam na louku u cyklostezky do Písečné," uvedla městská policie na sociální síti.

Poté, co ho strážníci našli, provedli u něho dechovou zkoušku, jelikož se jim zdálo, že je muž pod vlivem alkoholu. "Naměřili mu 1,7 promile alkoholu v dechu. Jeho pes pokousal dalšího psa a dva lidi, kteří se ho snažili bránit. Protože bylo důležité provést aktuální veterinární vyšetření, putoval pes do záchytného kotce. Jeho majitel předložil očkovací průkaz s tím, že zvíře je řádně očkované a zdravotně v pořádku. Městská policie předala věc k došetření Policii ČR," doplnila městská policie.

Matka napadeného chlapce napsala na sociální síti, že byl útočící pes navrácen majiteli a podle ní nepodstoupil veterinární vyšetření kvůli vzteklině. "Majitelovi dnes psa vrátili, to mi volala policie. Nikdo nešel se psem k veterináři kvůli vzteklině, takže syn musí v pátek na infekční oddělení nechat aplikovat vakcíny proti vzteklině do břicha. Že je pes očkovaný bohužel nestačí. Takže můžu být vlastně ráda, že to syn přežil a já taky, když jsem se snažila o záchranu našeho milovaného psa," dodala Dagmar K.

Na příspěvek matky reagovala i svědkyně, která na policii zavolala. Nejdříve se snažila zastavit přítele matky, jelikož si myslela, že napadá útočícího psa. "Omlouvám se, že jsem vystartovala na vašeho manžela, že tam tloukl toho psa. Neznala jsem situaci. Z okna to vypadalo, že dva chlapci mlátí psa a vy, že ho před nimi bráníte," napsala Martina S. na sociální síti.

Svědkyně také uvedla, že policii volala dvakrát a hlídka se objevila, až po 12 minutách. "Městskou policii jsem volala já, a to už po prvním volání o pomoc z oné louky. Když se asi 4 minuty nic nedělo a volání bylo stále zoufalejší, volám znovu 156 s tím, že situace je opravu hodně vážná a dostalo se mi odpovědi, že mají jen jednu hlídku a ta je na druhém konci města," dodala Martina S.

Po zveřejnění příspěvku městskou policiíse na sociální síti rozpoutala vášnivá debaty. Někteří lidé se psa zastávali a litovali, že se o něho jeho majitel nestará líp a nemůže za to, že byl opilý. Jiní nechápali, jak je možné, že byl útočící pes majiteli navrácen a může tak obyvatele dál ohrožovat.