Stará láska nerezaví! Jennifer Aniston a Brad Pitt znovu spolu

Filmové fanoušky zachvátilo nové šílenství. Jennifer Aniston a Brad Pitt by se podle hollywoodských zdrojů měli vůbec poprvé objevit bok po boku ve filmu. Kromě jedné epizody seriálu Přátelé spolu Aniston a Pitt nikdy nehráli.

Teď by podle zdroje blízkého oběma hercům měli ztvárnit role v romantické komedii. "Vážně nad tím uvažují, objevila se skvělá příležitost. Nebudou zřejmě hrát milence nebo něco podobného, ale jejich postavy se určitě potkají," citoval zdroj portál The Sun.

Velký úspěch si od výbušného spojení Jennifer a Brada slibují hlavně producenti připravovaného trháku. Jejich společná scéna by mohla do kin přilákat rekordní množství diváků - právě proto, že se to zatím nikdy nestalo.

V osobní rovině narozdíl od pracovní se ale Jen a Brad zatím nesbližují. Herečka už v únoru odmítla spekulace, že by bývalému manželovi "brečela na rameni" kvůli rozvodu s režisérem Justinem Therouxem, které se objevily v bulvárních médiích.

Brad Pitt a Jennifer Aniston byli manželé od roku 2000 do roku 2005. Herec rovnou přešel do vztahu s kolegyní Angelinou Jolie, ani tohle manželství ale nevydrželo - pár požádal o rozvod v září 2016. Aniston s Therouxem chodila od roku 2011, rozešli se v únoru 2018.