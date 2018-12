Staráte se o nemocného? Stát chce navýšit příspěvek až o 6 tisíc!

Až o šest tisíc by si mohli polepšit lidé, kteří se starají o osoby zcela závislé na cizí pomoci. Navýšení příspěvku na domácí péči dnes budou schvalovat poslanci. Vzrůst by mohl až na 19 200 korun.

Přidat peníze by poslanci chtěli těm lidem, kteří pečují o osoby s postižením třetího a čtvrtého stupně - tedy takové, které jsou zcela závislé na cizí pomoci. Měsíční příspěvek by se podle senátního návrhu zvýšil ze současných 13 200 korun na 19 200 korun.

"Týkal by se asi 25 000 lidí, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko a nejsou schopni zvládat základní životní potřeby," sdělila senátorka ČSSD Emilie Třísková.

Sociální demokraté, z jejichž pera návrh pochází, doufají, že se k nim přidají i poslanci dalších stran. V dřívějších čteních hlasovali pro i poslanci ANO, ačkoli vláda premiéra Andreje Babiše na popud ministerstva financí novelu odmítla.

"Chceme přidat peníze lidem, kteří doma pečují o hendikepované ve třetím a čtvrtém stupni postižení. Lidem, kteří si místo zaměstnání vyberou práci na 7 dní v týdnu s 24 hodinovou pracovní dobou, usnadníme život o 4000 až 6000 korun měsíčně navíc. Tito lidé totiž nevědí, co je to dovolená a jejich víkendy se nijak neliší od pracovního týdne. Stát jim však může pomoct finančně, proto očekáváme, že se všichni poslanci přidají k ČSSD a budou hlasovat PRO zvýšení," napsala na facebooku ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Poslanci by v pátek měli také definitivně rozhodnout o poslanecké předloze, která by umožňovala vodákům požít během plavby alkohol, a to bez pokuty. Řešit by se mělo také pojmenování 17. listopadu. Ten by se měl nově připomínat také jako Mezinárodní den studentstva.