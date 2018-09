Staré jídlo z fastfoodu, energeťák: I to dávají rodiče dětem ke svačině

Učitelé z britských škol bijí na poplach. Rodiče jsou stále nezodpovědnější, pokud jde o to, co dávají svým dětem do školy ke svačině. Učitelé kontrolují co, a jestli vůbec něco, děti jedí, pokud ne, tak dostávají svačinu připravenou ve školní jídelně.

O tom, co si děti na základní škole nosí ke svačině, se učitelé rozpovídali na sociálních sítích. Jedna učitelka třeba popsala, jak si chlapec přinesl vepřové v těstíčku a plechovku radlera. Hoch prozradil, že si svačinu připravoval sám a vybral si toto, protože to bylo vše, co v ledničce našel.

Jiná učitelka se nestačila divit, když chlapec vytáhl z tašky energeťák a kukuřičné křupky. Učitelka se rozhodla si s maminkou o stravovacích návycích jejího syna promluvit. Paní jí vysvětlila, že "kluk si hrál dlouho do noci hry a ona měla pocit, že potřebuje něco, co ho nakopne".

V Birminghamu si dítě zase přineslo do školy studený hamburger a hranolky z fast foodu. "Babička to vysvětlovala, že to koupili den předtím, dítě to nechtělo a jim bylo líto, aby to skončilo v koši," popisují podle listu Daily Mirror učitelé.

Z některých případů nezodpovědnosti rodičů se učitelům až chce brečet. Třeba, když dítě přineslo do školy sušenky, protože "maminka byla moc unavená, aby šla nakupovat".

Největší ohlas ale vzbudilo osmileté dítě, které nemělo svačinu ani peníze na to, aby si nějakou koupilo, a přiznalo, že ke snídani mělo cereálie s vodou, protože "maminka potřebovala mléko do kávy". "Nestydím se přiznat, že když mi to řekl, tak jsem brečela," napsala na facebooku učitelka.

Anketa Měly by i v českých školách dostávat děti svačiny zadarmo? Ano, zdravé stravování je důležité 65 11 hlasů Ne, rodiče mají za jídlo platit 35 6 hlasů Nevím / Je mi to jedno 0 0 hlasů Hlasovalo 17 lidí.

Pokud dítě nemá vlastní svačinu, ani peníze na jídlo, dostane svačinu zhruba v hodnotě 60 korun zdarma od školy. Ty se těmito opatřeními snaží bojovat hlavně proti dětské obezitě a studenty vést k tomu, že je potřeba pravidelně a zdravě jíst.

Svačina pro školáky by měla obsahovat ovoce nebo zeleninu. Pár tipů na zajímavé svačiny pro školáky najdete ZDE.