Rodina Kočků chystá velkolepý pohřeb. Starosta zakázal průvod

Starosta Prahy 3 Alexander Bellu odmítá tento pátek povolit okázalý smuteční průvod pro Jana Kočku mladšího. Kvůli kočáru taženého 6 koňmi by se musela zastavit doprava ve Vinohradské na 2 hodiny.

Průvod by měl vést od kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad až k Olšanským hřbitovům. Ačkoliv je schválení na Technické správě komunikací a vedení Prahy 3 na to nemá valný vliv, starosta s průvodem nesouhlasí.

"Naši občané mají dost jiných dopravních omezení, nemá proto smysl zastavovat na dvě hodiny dopravu na tak frekventované ulici, jako je Vinohradská. Navíc nerozumím tomu, proč bychom v naší městské části měli takto oslavovat člověka, který svým nezodpovědným jednáním způsobil tragickou smrt řidiče kamionu. To ale samozřejmě neznamená, že rozporuji nárok rodiny na důstojný pohřeb a pietu." dodává starosta Bellu.

Nutno podotknout, že nehoda nebyla doposud vyšetřena a viník tedy není jasný. Luxusní mercedes Jana Kočky mladšího vjel na dálnici D11 ze zatím neznámých důvodů do protisměru, kde se srazil s kamionem, který řídil osmadvacetiletý Miloslav. Oba řidiči svým zraněním podlehli. Podle informací policie ujel Kočka mladší v protisměru dva kilometry. "Vypadá to, že nehodu způsobil náš syn, ale o to není náš smutek menší," říká nešťastný otec Jan Kočka starší.





Připomeňte si reportáž o tragické nehodě:

