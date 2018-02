Starosta urazil zastupitelky: "Řekl, že se chováme jako krávy," tvrdí!

Častolovice mají ve znaku kapra prostřeleného šípem. Jako by to symbolizovalo i současné dění na radnici. Sedmičlenné opozici složené ze samých žen vadí údajný starostův výrok na jejich adresu.

"Řekl nám přímo: 'Chováte se jako krávy na pastvě.' Za to bychom měly požadovat omluvu," uvedla zastupitelka za Věci Veřejné (VV) Zdenka Čestická. "Dodneška jsem se s tím nesmířila," doplnila další radní Ilona Kovářová.

Důkazem má být zvuková nahrávka, kterou podle opozice starosta z jednání pořídil. Na sociálních sítích k jejímu zveřejnění vyzvala jedna ze zastupitelek. Starostu Zdeňka Prause sháněl štáb TV Nova kvůli rozhovoru už před polednem, ale prý byl na obědě. Pak údajně musel nečekaně pryč. "Osobně je teď mimo obec pracovně," sdělila starostova sekretářka.

Častolovické třenice politiků prý začaly už na začátku volebního období a do současné doby neskončily. Spor se vedl okolo ředitele školy - opozice ho vychvalovala, starosta prý hanil.

Jednání zastupitelů je veřejné a opozici navíc vadí, že z toho posledního dodnes není ani písemný zápis. I reportérovi sekretářka starosty řekla, že zatím být k nahlédnutí nemůže, protože ještě není podepsaný. "Zasedání bylo 7. 2., dneska máme 21. a zápis není. Podle zákona ho musí rada zveřejnit do deseti dnů," sdělila Čestická.

"Stává se to často, že zápisy neodpovídají tomu, co všechno tam bylo řečeno," svěřila se Kovářová. "Oni si v tom zápise napíší, co chtějí, a když my podáme stížnost a chceme ho opravit, tak si odhlasují, že to je v pořádku," podpořila její slova zastupitelka za VV.

Starostu sháněl štáb TV Nova alespoň po telefonu. Od dopoledních hodin je ale nedostupný. Na sociální síti ale Praus k incidentu píše: "Několikrát byly zastupitelky upozorněny na to, aby se chovaly přiměřeně k vedení obce. Z tohoto důvodu musel předsedající zastupitelky i přihlížející spřízněné osoby z řad veřejnosti umravňovat a byl nucen vzhledem k situaci použít i ostřejší slova."

Po vzoru jiných měst někteří zdejší zastupitelé léta volali po tom, aby videozáznam ze zasedání byl živě přenášený na internet. Další jednání zastupitelstva má být v březnu a opozice prý bude usilovat o to, aby ho snímaly kamery.

Podobné incidenty při jednáních zastupitelstva bohužel nejsou ojedinělé. Hádky a nadávky ale v písemném zápisu zpravidla nenajdete. V některých obcích už se s problémem vypořádali zmíněným přímým přenosem. I tehdy ale vznikají jiné potíže - s ochranou osobnosti, případně s financováním.