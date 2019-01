Starosta vyřešil kalamitu po svém. Odklízet sníh vyjel na sekačce!

Slovenská města mají povinnost zabezpečit úklid sněhu z chodníků. Zvláště menší obce však na to nemají dostatek techniky ani pracovníků. Někteří starostové tak přišli se svérázným, ale účinným řešením. Do úklidu se pustili sami, pluh si vyrobili třeba ze sekačky na trávu.

Novelu zákona postarat se o úklid chodníků slovenské obce nestíhají plnit. Zejména větší města mají se zimní údržbou problém a změnu zákona kritizují. Nyní totiž zodpovídají za čistotu všech chodníků.

I když do terénu města nasadila všechny svoje kapacity, situaci nezvládají. Potřebná technika není dostupná a uklidit ručně všechny chodníky ve městě je téměř nemožné.

Řešení hledali i ve městě Nižný Orlík. Starosta se do odklízení cest pustil svépomocí. Do ulic vyjel na traktorové sekačce s pluhem a vlastními silami zbavoval chodníky sněhu. "Náklady na to jsou asi 300 euro (ani ne 8000 korun) a půl hodinky práce," říká. Stačilo mu prý odmontovat nádobu na sběr trávy a dopředu připevnit radlici. Pluh je tak plně funkční.

"Když to zákon nařizuje, je třeba se o to postarat a čisté chodníky zabezpečit," říká muž odhodlaně. "Není o čem diskutovat."

V sousedním Vyšném Orlíku se zase na odklízení cest starosta dohodl s místním občanem. Ten čistí chodníky předělanou čtyřkolkou. "Do budoucna, když budou peníze, plánuje čtyřkolku zakoupit i obec," nechal se slyšet tamní starosta.

V roce 2009 vešla v České republice v platnost novela zákona o pozemních komunikacích zbavující povinnosti odklízet chodníky obyvatele přilehlých domů a bytů. Až na výjimky je nyní většina chodníků ve vlastnictví obce, tudíž za jejich úklid zodpovídá ona.