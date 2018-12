Startují povánoční slevy. Inspekce varuje před nekalými praktikami

Knížky, elektronika anebo oblečení – právě to většina z nás našla pod stromečkem. Češi letos podle ekonomů za dárky dali neuvěřitelných šedesát miliard korun. "Řada těch dárků, které lidé dají, pak končí v koutě nebo dokonce v koši - darující se netrefí do vkusu. Dá se spočítat, že takto se v letošním roce vyplýtvalo zhruba 20 miliard korun," uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

Každý z nás letos za vánoční stromeček, ozdoby, dárky a cukroví průměrně utratil kolem jedenácti tisíc. To je o tisícikorunu víc než loni. Na každého druhého Čecha letos pod stromečkem čekala i obálka s penězi. "Je to nejefektivnější dárek, protože pak zamezíme plýtvání. Ten, kdo tu hotovost dostane, si koupí přesně to, co potřebuje," dodal Kovanda.

Dnes se po vánočních svátcích poprvé otevřela obchodní centra a řada lidí už vyrazila nakupovat. Rozhodli se využít povánočních slev. Slevy do obchodů lákají stále víc Čechů - jenže podle České obchodní inspekce jde často o nekalé obchodní praktiky. Obchodníci například zdraží, aby pak mohli zlevnit.

"Česká obchodní inspekce každoročně provede asi šest tisíc kontrol slev a akčních cen. Nejčastěji zjišťujeme nepoctivost při prodeji - to znamená, že to zboží ve slevě ve finále není správně naúčtováno na pokladně. Prodejci kolikrát čarují s tou cenou a dávají ji neskutečně vysoko, aby pak zlevnili. Srovnávejte s konkurencí, protože jinde bez slevy patrně můžete i ušetřit," řekl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Lidé by podle odborníků při nákupech ve výprodejích měli být opatrní - mnohdy totiž koupí i věci, které vůbec nepotřebují. A to jen kvůli nápisu sleva.