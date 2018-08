Stát spustil půjčky pro mladé. Jsou za hubičku! Návod, jak žádat

Od 15. srpna mohou manželé nebo registrovaní partneři, z nichž alespoň jednomu je do 36 let, získat zvýhodněný úvěr na pořízení nebo opravu vlastního bydlení. Nabídka je určena také pro páry do 36 let, které společně vychovávají dítě do 15 let.

"Těmito půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem k vlastnímu bydlení nebo k jeho rekonstrukci. Program není časově omezen, letos máme připraveno celkem 650 milionů korun, ale vzhledem k vysoké očekávané poptávce bude naší snahou, aby se tato částka navyšovala. Naším dlouhodobým cílem je podporovat dostupnost bydlení v ČR," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Možná výše úvěrů se pak odvíjí od záměru realizace. Pokud jde o modernizaci bytu, lze získat od 30 do 300 tisíc korun, v případě koupě bytu až 1,2 milionu korun. Pokud se jedná o stavbu či koupi rodinného domu, je stanovená maximální výše úvěru na dva miliony korun. V případě pořízení bytu nebo domu úvěr dosáhne maximálně 80 % skutečných nákladů na výstavbu nebo koupi. Doba splatnosti úvěru bude 20 let, výjimečně 25 let, u modernizace obydlí pak 10 let.

Program platí pro celé území České republiky. Mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je zdarma. Správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), který půjčky zprostředkovává. Úroková sazba je stanovena podle výše základní referenční sazby Evropské unie, nejméně však 1 % p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let.

Příjem žádostí odstartoval 15. srpna v 8 hodin. Žadatelé mohou přijít s potřebnými dokumenty na pracoviště SFRP v Praze (Vinohradská 1896/46) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9). Doložit musíte například rozpočet k úvěru, výši příjmů a nesmí chybět ani žádost o úvěr či potvrzení o přijetí žádosti o úvěr. Potřebné dokumenty jsou ke stažení ZDE.

"Lidem doporučujeme, aby žádost včetně příloh přinesli v obálce nebo deskách, s řazením: žádost a následně požadované přílohy. Současně žadatel předloží formulář Potvrzení o přijetí žádosti. Žádost a Potvrzení budou označeny podacím razítkem SFRB, ke kterému bude připsán čas doručení a stvrzeny podpisem zaměstnance SFRB. Potvrzení o přijetí žádosti bude sloužit jako doklad pro žadatele,"upozorňuje SFRB na svých stránkách.

Žádost můžete na úřad zaslat také poštou. Zpracování žádostí o půjčky se řídí heslem kdo dřív přijde, ten dřív mele. V případě poštovního podání rozhoduje datum a čas doručení na SFRB. U datových schránek se za doručené považuje termín doručení do datové schránky adresáta. Úředníci poté podle doložených dokumentů zjišťují, jestli má žadatel na úvěr nárok. Rozhodnou o tom do 60 dnů.