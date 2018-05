Stav ex-agenta Skripala se zlepšil. V pátek ho pustili z nemocnice

O propuštění bývalého dvojitého agenta Skripala informovala televize Sky News a další britská média. Skripala a jeho dceru Julii otrávil v březnu neznámý útočník zřejmě bojovou látkou novičok před jejich domem v Salisbury na jihu Anglie. Julia Skripalová byla z nemocnice propuštěna 10. dubna.

"Ačkoliv tito pacienti byli nyní propuštěni, jejich právo na ochranu lékařského tajemství nadále platí a nás omezuje v tom, abychom více informovali o léčbě, které se jim dostalo," uvedl mluvčí nemocnice v Salisbury.

Podle mluvčího nemocnice léčba pacientů, kteří byli zasaženi obdobnou bojovou látkou většinou spočívá v jejich stabilizaci a udržování naživu, dokud si jejich tělo nevytvoří enzymy, které by nahradily ty, které byly při otravě zasaženy.

"Je skvělé, že Sergej Skripal je na tom tak dobře, že může opustit nemocnici v Salisbury. Že nás on, Julia a policista Bailey mohli tak brzo poté, co přišli do kontaktu s nervovou látkou, opustit, je díky tvrdé práce a profesionalitě našich pracovníků, kteří každý den poskytují všem pacientům skvělou péči," dodala ředitelka nemocnice Cara Charles-Barkesová.

Útok na šestašedesátiletého Rusa žijícího ve Velké Británii způsobil diplomatickou roztržku. Británie a její spojenci na to reagovali vyhoštěním ruských diplomatů. Británii muselo opustit 23 diplomatů, Američané jich vykázali 60. Česká republika vyhostila 3 diplomaty. Moskva pak reagovala stejně a vyhostila zástupce těch zemí, které poslaly domů ruské diplomaty.

Skripal v 90. letech pracoval pro ruskou rozvědku. Informace ale začal vynášet britské tajné službě. Rusové jej kvůli tomu zatkli a odsoudili. Výměnou za propuštění ruských agentů jej Moskva v roce 2010 propustila a umožnila mu přestěhovat se do Velké Británie.