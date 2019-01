Stav mostů se v mrazech rychle horší, Třebíč čeká dopravní peklo

Střídající se mrazy a oblevy posledních týdnů mají na svědomí prudké zhoršení stavu nejdůležitějšího silničního mostu v Třebíči. Ten se tak dostal do nejrizikovější kategorie a hned na jaře se musí zbourat a postavit nový. Odborníci nevylučují, že podobně dopadnou i další mosty v republice.

Poškozené pilíře, zkorodovaná lana a odpadávající beton. Silniční most na hlavním tahu Třebíčí, po kterém denně projedou tisíce aut, se během zimy dostal do naprosto děsivého technického stavu. Ukázaly to právě skončené kontroly. Přitom ještě před zimou na tom tak špatně nebyl.

Do mostu očividně zatéká, během pár mrazivých týdnů se dostal do nejrizikovější sedmé kategorie, je v havarijním stavu.

"Problém je v tom, že krajní nosníky se vychylují a jedno ložisko je vyosené," popsala mostní expertka Krajské správy a údržby silnic Monika Vavřinková.

Ohledně bezpečnostních opatření není na tomto mostě na co čekat, během pár dnů by měl být provoz sveden ze tří pruhů na dva. To proto, aby ještě par týdnů vydržel. Hned na jaře se ale úplně uzavře.

"V letošním roce bude most snesen a bude postave nový," potvrdil ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočina Jan Míka. Půl roku tak bude Třebíč čekat dopravní peklo, kolony a objížďky. Navíc takhle po zimě nemusí dopadnout jen tenhle most.

"Betonové konstrukce velice trpí a to aplikací solí a mrazivými cykly," doplnil Míka.

I proto Ředitelství silnic a dálnic ČR, jednotlivé kraje i města provádí teď v zimě mimořádné kontroly většiny svých mostů a po zimě u těch, které budou vykazovat jakékoliv zhoršení, provedou kompletní diagnostiky jejich konstrukcí.