Stavba megakanálu by mohla začít v roce 2030. Tudy má vést

Stavba by mohla začít už za 12 let, denně by z dálnic mohlo ubýt až 5000 nákladních aut. Ministerstvo dopravy představilo v pátek studii proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Anketa Potřebuje Česko kanál Dunaj-Odra-Labe? Ano. Pomůže ekonomice, uleví silnicím 30 46 hlasů Ne. Stačily by pořádné dálnice 70 107 hlasů Hlasovalo 153 lidí.

Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe má podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) obrovský dopravní potenciál, navíc i pozitivní ekologické dopady a rekreační využití. “Pokud se dohodneme s okolními státy, má smysl jej stavět. Mě z toho vychází ta větev odersko–dunajská,“ řekl při pátečním představení studie proveditelnosti Ťok.



Ministr tak naráží na výsledky studie proveditelnosti, podle níž by se kanál spojující Odru a Dunaj finančně vyplatil. Náklady na jeho výstavbu by byly 281 miliard korun. Stavba této části by mohla podle Ťoka začít po roce 2030 u Ostravy. Propojení s Labem by vyšlo na dalších 301 miliard. Investice do této části by se však nemusela vrátit.

Vodn koridor Dunaj Odra Labe m obrovsk dopravn potencil, vedle nj i pozitivn ekologick dopady a rekrean vyuit. Pokud se dohodneme s okolnmi stty, m smysl jej stavt. Zvry studie, kter to prokazuje, jsme dnes spolu s jejmi autory pedstavili novinm. pic.twitter.com/b5fkTpUAF0 — Dan Tok (@tok5934) 9. listopadu 2018



Vodní spojnice tří řek by mohla ulevit českým silnicím až o 5000 nákladních aut denně. To by znamenalo pokles silniční dopravy až o 2 procenta. Vodní doprava by naopak posílila o 8 procent.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR Plánovaná trasa kanálu



Pokud by se však 281 miliard využilo na stavbu nových dálnic, mohlo by jich vzniknout až 1850 kilometrů. Jeden kilometr nové dálnice stojí podle ministerstva dopravy 152 milionů korun. Česká dálniční síť má v současnosti 1234 kilometrů.

Ťok upozornil, že projekt zatím není schválený a teprve se prověřují jeho možné dopady. „Studie řekla, že je to realistický projekt, má smysl se jím zabývat, ale že bychom v tuhle chvíli rozhodli, že se bude stavět, tak v takové situaci rozhodně nejsme,” poznamenal. Velkým zastáncem projektu je i prezident Miloš Zeman



Vodní koridor má však i své kritiky. „Stavba by narušila krajinu a vodní režim. Budeme mít co dělat, abychom vůbec udrželi vodu v krajině pro základní životní a biologické funkce, nelze ji pumpovat do tohoto technického díla. Divím se, že v době, kdy zápasíme o každou kapku vody v krajině, tyhle megalomanské betonářské nápady může někdo seriózně položit na stůl,“ řekl v říjnu loňského roku Jan Piňos z Hnutí Duha.