Stav kolejí nahání husí kůži. Ceny nájmů bytů ale stále rostou

Na většině kolejí, jako by se zastavil čas. Nábytek se nezměnil po desítky let, často chybí i tak základní věci, jako například závěs ve společné sprše. Ceny nájmů bytů se ale v poslední době vyšponovaly ve větších městech tak vysoko, že studentům často nic jiného nezbývá a i přes stav kolejí se o ně před začátkem školního roku vede bitva.

Situace na pražských kolejích začíná být kritická. Nabízené bydlení nevyhovuje hygienickým nárokům studentů, přesto ale na kolejích zůstávají. Cena privátů totiž raketově stoupá. Společné sociální zařízení pro obě pohlaví, špína, plíseň... I taková je realita kolejí.

„Na Otavě jsou štěnice. Jdi radši jinam,“ nabádá jedna z tamějších obyvatelek svou potenciální sousedku na facebooku. „Na 17. listopadu taky,“ přizvukuje další uživatelka sociální sítě. A nejsou to jediné koleje, na kterých se problémy řeší. Je situace opravdu tolik kritická?



"S rozvojem globalizace a zahraniční výměnou studentů je v souvislosti s biologií štěnice, kdy dokáže bez potravy vydržet až 485 dní, v celku pochopitelné, že jejímu výskytu nelze zcela zabránit," vysvětluje ředitel Kolejí a menz UK Jiří Macoun s tím, že díky svým dispozicím se může výskyt objevit lokálně samozřejmě i na vysokoškolských kolejích obecně. Koleje a menzy UK mají podle Macouna pro tyto situace nastaveny přesně definovaný postup, kterým dokážou případný výskyt spolehlivě eliminovat.

Na koleji Jednota se po hygienické stránce neshodují nabízené pokoje s fotografiemi. Všude je špína, pod postelí se například válí zkrvavené čtverečky gázy. I na Jednotě měli problémy se štěnicemi. Ty můžou v tomto případě souviset s tím, že jsou koleje spojené i s hostelem. "Ačkoliv jsem se do budovy musela dostat na ISIC, tak za těmito opatřeními se mohli dostat i ti, co tam bydleli jenom na chvíli právě v hostelu a často to byli dost divní lidé," svěřuje se se svou zkušeností Martina K. a dodává, že sama z koleje odešla právě kvůli štěnicím.



Studenti ubytovaní na Strahovských kolejích mají často problém s rozbitými zámky u dveří na záchodech nebo chybějícími závěsy ve sprchových koutech. Ty jsou také s kuchyní pro celé patro společné. "Ta kuchyňka je fakt špatná, tam jsem si ani nechtěl vařit, když jsem to poprvé viděl," říká Matouš K.



Na Podolí řešili v zimě jiný problém. Do kolejí se ubytovaní dostávají pomocí kódu, ten si ale zjistili bezdomovci. Lidé se proto na stránkách kolejí upozorňovali na to, že je bezdomovec ve sprše, ať použijí jiné a podobně.

Ceny pokojů se liší podle počtu lidí na pokoji a také podle toho, zda jsou sociální zařízení společná pro celé patro, nebo pouze pro pokoj. Za místo v pokoji pro dva si na Strahově v případě společných sociálních zařízení na patře člověk zaplatí přibližně 2 400 korun. Na kolejích 17. listopadu si za dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízení student zaplatí 3700 korun, za jednolůžkový pak 4700 korun. V případě kolejí Jednota je cena za dvoulůžkový pokoj 4100 korun a za jednolůžkový téměř 6 tisíc korun.



Většina studentů žijících na pražských kolejích se však shoduje na tom, že v porovnání se standardem vysokoškolských kolejí jiných měst, jako je například Liberec, ty pražské opravdu zaostávají.

To potvrzuje studentka Iveta S., která si nemůže liberecké koleje Harcov vynachválit: "Jsou naprosto skvělé, hlavně hodně prostorné". Kolej Harcov byla kvůli mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 přebudovaná téměř do hotelové kvality, i to jí zvyšuje kladné hodnocení. Za přibližně 2700 korun má člověk čisté ubytování se sprchou, záchodem i kuchyní, o které se dělí jen s jedním dalším pokojem. Stejně pozitivní ohlasy mají i na Palachových kolejích v Hradci Králové, kde se cena pohybuje také kolem 2700 korun za podobné služby.



V Pardubicích řeší stejný problém jako na Strahově. Společná kuchyň pro celé patro je často v odpoledních hodinách už nepoužitelná. "Je tam samozřejmě také i společná lednička, ale společná natolik, že z čerstvého nákupu na celý týden mi do dalšího dne většina zmizela," stěžuje si Eliška M.

Studentům se nelíbily také poplatky, které museli při opustění kolejí zaplatit. "Při odchodu z kolejí byla mně a několika dalším lidem z mého okolí naúčtována nesmyslná částka za opravu několika let staré závady," dodává Eliška. Na facebookové skupině radí své budoucí spolubydlící jiná dívka následovně: "Jestli se ti chce dobře bydlet, tak se vykašli na hrozný a předražený koleje. Za lepší cenu seženete v pár lidech krásný studentský byt."

Na brněnských kolejích jsou reakce různorodé. Spousta brněnských studentů využívá právě spíše pronájmu bytů, což zhoršuje situaci rodinám s dětmi. Inzeráty bývají často směřované přímo na studenty a možnost pronájmu rodinám ani neumožňují. " Bydlení sháníme tři měsíce, buď vadí dítě nebo pes. Reagovala jsem už přibližně na čtyřicet až padesát nabídek, na některé nebyla žádná reakce, na asi půlku se ozval makléř. Když slyšel o psovi, řekl, že se zeptá majitele a už se ani neozval," líčí maminka Karolína.

Ceny pronájmů jsou ale v jednotlivých městech výrazně odlišné. Zatímco v Brně se průměrná cena za pronájem bytu o rozloze 60 m² pohybuje kolem 13 tisíc a v Pardubicích dokonce 9 800 korun, v Praze za byt stejného rozměru zaplatí člověk v průměru kolem 21 tisíc korun. Není proto divu, že je v Praze o koleje zájem i přes podmínky a ceny, které nabízí.



Už teď jsou například koleje Karlovy univerzity na následující školní rok plně obsazené. „Domníváme se, že ceny našich služeb plně odpovídají kvalitě naší nabídky a jsou plně konkurenceschopné,“ míní Macoun. Zmiňuje dále, že Koleje a menzy UK mají vypracován střednědobý plán rozvoje. Letos bude dokončena kompletní revitalizace koleje Budeč a příští rok celého areálu kolejí Hvězda. "Jednotlivé dílčí rekonstrukce probíhají samozřejmě průběžně na všech kolejích,“ dodává ředitel Kolejí a menz.



Vzhledem k cenám pražských pronájmů jsou koleje pro studenty stále nejdostupnější cenovou variantou. Jít do sdíleného bytu se už v Praze studentům nevyplatí. „Problém se týká hlavně větších měst. Léta po krizi se nedostatečně stavěly nové byty, nyní jich není na trhu dost a to vede právě k růstu cen. Nárůst ceny se samozřejmě promítá i na trh s nájemním bydlením,“ říká ekonom Štěpán Křeček a dodává, že situace se bude ještě zhoršovat, protože od října začnou platit nová doporučení České národní banky o regulaci hypoték a na základě toho se ztíží možnost si ji vzít. "Lidé tedy nebudou moci bydlet ve vlastním, poptávka po nájemním bydlení se zvýší a ceny ještě více porostou,“ dodává Křeček.