Štefana zabili při honičce. Žena a syn jeli s ním, teď promluvili!

Manželé se svým synem směřovali do Žiliny, kde Michal studuje vysokou školu. Najednou se proti nim vyřítila tři luxusní auta, která řídili piráti silnic z Polska. Poslední řidič porsche se už nestihl po předjíždění zařadit a srazil se s fabií, kde jela rodina.

Štefan utrpěl těžná zranění, kterým po převozu do nemocnice podlehl. Jeho manželka Emília s vážnými zraněními stále zůstává v péči lékařů. "Je to hrozné a neuvěřitelné, co se stalo. Mám tu ale ještě syna, o kterého se musím a chci postarat, nemůžu to vzdát," uvedla pro portál cas.sk.

Ve čtvrtek se příbuzní a kamarádi naposledy se Štefanem rozloučili. Emílii to zdravotní stav nedovolil, a tak ho musel na poslední cestě vyprovodit jejich syn Michal. Na něm také bylo zařídit pohřeb v místní části Dolní Lehota.

Mladík se z neštěstí stále nevzpamatoval. "Smrt otce a těžké zranění mojí mámy jsou pro mě i pro celou rodinu velkým traumatem," prohlásil 21letý Michal. Jeho matku navíc od Poláka, který o život připravil jejího muže, dělila jen dvě patra.

V současnosti už 42letý Marcin L. čeká na soud ve vazbě. Další dva řidiči, 27letý Adam Sz. a 26letý Lukasz K. budou stíháni na svobodě. První jmenovaný ale musí nejdříve složit kauci 20 tisíc eur (asi 500 tisíc korun).

Nehoda se stala v neděli kolem poledne nedaleko Dolního Kubína. Trojice Poláku nelegálně závodila na silnici za plného provozu. Řidič mercedesu začal předjíždět jako první, za ním žluté ferrari a černé porsche. Jeho šofér už se nestihl zařadit a narazil nejdříve do brzdícího ferrari, poté do protijedoucí fabie.

Podívejte se na záběry z nehody: