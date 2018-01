Štěně mělo skončit v útulku, místo toho se dočkalo strašlivé smrti

Informace, které vedou kriminalisty k podezření, že psa někdo záměrně usmrtil, vychází z komunikace mezi majitelem psa a zájemkyní, která o štěně stála.

Místo toho, aby štěně křížence huskyho a malamuta skončilo v dobrých rukách, dočkalo se trýznivé smrti. Jeho majitel přitom ženě, která zvíře chtěla, tvrdil, že ho přivezl do útulku.

Tak do toho útulku volala. Tam jí bylo řečeno, že žádné štěně nepřijali. A když se na internetu objevila fotografie, na které ho paní bezpečně poznala, udeřila na majitele, co je se psem. A on se jí vlastně přiznal.

Psa měl muž ubít k smrti. Hned jak se to záchranná stanice zvířat dozvěděla, případ oznámila na policii. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z týrání zvířat.

"Policisté také přijali informaci k možnému pachateli. Tato informace je v současné době kriminalisty prověřována," vysvětil policejní mluvčí Daniel Dvořák.

Jak už bylo řečeno, policisté čekají na výsledky pitvy štěněte. Pes, který ležel mrtvý v příkopu blízko obce Chvoječná na Chebsku, měl na sobě kšíry. Z toho podle ochránců zvířat vyplývá, že s ním byl majitel na procházce.

Ženě, která se o čtyřměsíční štěně chtěla starat, měl tvrdit i to, že zvíře bylo agresivní a měl z něj strach.