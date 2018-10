V paneláku řádí štěnice! Lidé se musejí stěhovat, bojí se jich

Několik stovek obyvatel panelového domu v Uherském Hradišti trápí štěnice. Řada z nich přitom pracuje v tamní okresní nemocnici a mohli by je zanést i tam. Právě nemocnici ale dům patří. S obtížným hmyzem se v něm bojuje už několik let, zatím ale marně.

Ve starém panelovém domě nenajdete nikoho, kdo by se s otravnými štěnicemi a šváby nesetkal. Někteří nájemníci proto raději mění adresu.

"Je to tady veliký problém. Šlo to přes stoupačky z bytu do bytu. Lidi museli vyhazovat nábytek, veškeré věci, přes mrazák to dávat, prát na vyvářku. Stěhuju se," řekl jeden z nájemníků.

A nejde jen o materiální stránku věci. Lidé strádají i psychicky. "Jsem z toho úplně nešťastná, jsem z toho na nervy. Večer jdete spát, baterkou prohlédnete, jestli někde něco není, je to špatné. Moje děti už sem nechtějí za mnou chodit vůbec. Já mám malého vnuka, bojí se," svěřila se obyvatelka domu.

Budova nedaleko centra Uherského Hradiště donedávna sloužila jako ubytovna, její nájemníci se ale pomalu obměňují. Přesto uherskohradišťská nemocnice coby vlastník domu se 120 byty a prostory k podnikání tvrdí, že dělá, co může.

"V předminulém týdnu se prováděl bariérový postřik kompletně ve třech patrech ubytovny a také ve všech společných prostorách," uvedl Egon Havrlant, mluvčí Uherskohradišťské nemocnice.

Řada obyvatel pracuje v nemocnici, jeden muž má v domě soukromou laboratoř. "Odebíráme vzorky bazénových vod, odpadních vod, jezdíme do různých institucí, do školek, do škol, abysme to někam nezavlekli," vysvětlil pracovník.

"Výskyt štěnic bohužel nemůžeme příliš ovlivnit, někteří nájemníci si je totiž přinášejí například ve starém nábytku," doplnil Egon Havrlant.

Na krvelačné štěnice můžete narazit i v místech s dokonalou hygienou. Pokud je zpozorujete, bez váhání volejte odborníky na hubení hmyzu