Stop rasismu! Popálené Natálce lidé fandí. Tohle vzkazují žhářům

Bylo 18. dubna 2009 krátce před půlnocí, když čtveřice mužů vhodila do domě obývaném Romy ve Vítkově tři benzinem naplněné zápalné lahve. Uvnitř v tu chvíli spalo osm lidí, dům do základů vyhořel. Nejvážnější zranění utrpěla dvouletá Natálka, která od té doby podstoupila stovky chirurgických ošetření a vyžaduje nepřetržitou péči. Psychické následky si ponese do konce života.

Skupina mužů, kterou nakonec soud uznal vinnou, si podle obhájců prý myslela, že podpaluje neobydlený sklad kradeného zboží. Útok byl údajně proveden k uctění 120. výročí narození Adolfa Hitlera. Soud jim uložil exemplární tresty - odsedí si od 20 do 22 let.

Útok už v minulosti rozdělil společnost a není tomu jinak ani dnes. Většinou se ale lidé shodují na jednom - útok na dítě omluvit nelze. Už menší soucit ale mají s rodiči, a to bez ohledu na jejich etnickou příslušnost. Podle některých totiž nechali dvouleté miminko doma a sami šli do hospody.

Ještě menší soucit ale mají lidé se samotnými žháři. "Je to děsný, holka má zničený život, ty parchanty bych zapálila, ať vědí, jaký to je," řekla svůj nekompromisní názor Jana.

"Natálky mi je líto, to si žádné dítě nezaslouží, o tom zde nikdo nepochybuje. Zde se pochybuje o tom, že i když ti 4 provedli to, co provedli, a nejvíce byla popálená ta holčička, nebyla by v takovémto stavu, kdyby rodiče byli doma a zasáhli včas!!!! A znovu opakuji, že i když to neměli dělat a vyřídit to s rodiči jinak, Natálka by nebyla v takovém žalostném stavu, kdyby ji nevytáhli z té ruiny baráku, když už byla v plamenech," napsala v diskuzi na facebooku Jarmila.

Malé Natálce ale lidé přejí jen to nejlepší. "Děti jsou boží dar, bez rozdílu náboženství, rasy či barvy pleti. Ti, kteří Natálce ublížili, byli kdysi také dětmi, měli to štěstí své dětství prožít ve zdraví. Bohužel z nich vyrostli vrazi," myslí si Zdeňka. "Natálka byla malé dítě, jedno jaké pleti. Děti za nic nemůžou. Přeju jí, ať se jí vrátí úsměv a radost ze života," popřála dívence Dana.

Proti zastáncům útoku se celá řada lidí na sociálních sítích ohradila. "Tento čin byl spáchaný na malé holčičce. Mnohé si už vytrpěla a ti, kteří píší negativně, by si měli uvědomit, že ona za nic nemůže a nikdy za nic nemohla. Takže pokud chcete nadávat, nechte si své komentáře na ty, kteří si to zaslouží, a ne na nevinné děti!! Vy si napíšete komentář a půjdete večer spát, ona to štěstí bohužel nemá. Do zrcadla se musí dívat každý den a ptát se proč," vzkázal jim Mira.

"Ať už by rodina byla jakákoliv, tak to není polehčující okolnost pro brutální popálení dvouletého děcka, které by asi těžko s jakýmkoliv nečestným chováním svých příbuzných mělo co do činění," dodala Petra.

Natálka má kromě fyzických omezení také vážné psychické problémy. Dívka v podstatě nemluví s nikým jiným, než se svými blízkými. Proto je pro odborníky extrémně těžké jí pomoct, protože jim zkrátka nepoví, co ji trápí. Podívejte se na exkluzivní rozhovor s Natálkou a její matkou: