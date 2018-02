Chtěl udělat dobrý skutek a vzal stopařku, vyšlo ho to pěkně draho

Na tenhle výlet do České republiky zřejmě hned tak 66letý cizinec nezapomene. V Dolním Dvořišti nabral ženu, která se nechala svézt do obce Střítež - Kaplické náraží. Poté, co žena vystoupila, zjistil muž, že mu zmizely peníze.

Stopařka použila osvědčenou lest. "V nestřeženém okamžiku, kdy oznamovatele rozptylovala intimními doteky, ho pravděpodobně připravila o peníze, které měl mít v uzavřené náprsní kapse," prozradila mluvčí jihočeských policistů Lenka Pokorná.

Muže tak tohle svezení vyšlo docela draho, podle policistů přišel přibližně o 3 tisíce korun.

"Policisté věc zadokumentovali, zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a po pachatelce pátrají," informovala mluvčí jihočeských policistů.