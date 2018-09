Muže, který má objasnit vraždu Jána Kuciaka, hledají v Ostravě

Nové stopy v kauze vraždy slovenského novináře Kuciaka a jeho snoubenky směřují do Ostravy. Hledaný muž na portrétu, který zveřejnila slovenská policie v září, by měl mít důležité informace k případu a nacházet se v České republice.

Portrét hledaného muže, který by měl mít důležité informace k vraždě novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho snoubenky Martiny Kušnírovej (†27), zveřejnila v září slovenská policie. Pár dní poté na policii zavolal bývalý kolega hledaného muže, který v portrétu poznal Miroslava Č. Ten měl žít ve Velké Mači na Slovensku.

Podle nových informací by se měl Miroslav Č. nacházet v České republice, konkrétně v Ostravě. Na jeho dopadení tedy spolupracuje slovenská policie s českou, uvedl slovenský deník Nový Čas. Hledaný muž se měl přestěhovat do Ostravy i s rodinou.

Národní centrála proti organizovanému zločinu, útvar policie České republiky spolupracuje se slovenskými kolegy v pátrání. "Náš útvar spolupracuje se slovenskými kolegy z NAKA, vzhledem k tomu, že trestní stíhání vede Slovenská republika, nejsme oprávněni poskytovat jakékoliv informace," řekl TV Markíza Jaroslav Ibehej, tiskový mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu..

Česká republika by mohla být pro Slováka ideálním místem na úkryt. "Všeobecně můžeme říct, že pro Slováka, který by se chtěl schovat, by byla Česká republika dobrou volbou. Pro Slováka je plusem už jen to, že nebude nijak vyčnívat," vysvětlil pro deník Čas Andor Šándor, bývalý velitel Vojenské zpravodajské služby

Pátrání po záhadném svědkovi bylo vyhlášeno 17.9. 2018. "Může disponovat informacemi o samotném skutku, případně o osobách, které se na spáchání trestného činu mohly podílet," řekl o hledaném muži prokurátor.