Stovka dětí měla na lyžáku střevní potíže. "Viróza," tvrdí majitel chaty

Na dveřích chaty se objevil nápis, že je restaurace uzavřená. Uvnitř pak štáb TV Nova našel na kontrole pracovníci krajské hygieny. To jsou důsledky střevních potíží žáků a jejich učitelů ze dvou základních škol.

Zhruba stovka dětí neměla z lyžařského výcviku na Žižkově boudě v Peci pod Sněžkou vůbec nic. První příznaky se u některých objevily už v neděli večer, od té doby desítky dětí zvracely a měly průjem.

"Třicet tři dětí a tři učitelé mají průjem, zvrací, mají horečky," popsala Veronika Krejčí z krajské hygienické stanice. "Už včera si troje rodiče přijeli pro své děti a my jsme je sváželi dolů," doplnil taxikář z Pece pod Sněžkou Martin Doulík.

Kurz plánovaný až do neděle dnes předčasně učitelé ukončili. "Balíme, čekáme na rolby, aby nás svezly do Pece a pak musíme děti dostat co nejdřív k rodičům," popsal Radek Vačlena, učitel ze základní školy v Českých Budějovicích.

Z čeho mají děti problémy, se zatím neví. Onemocnění se šířilo velmi rychle. Majitel chaty je ale přesvědčený, že si s sebou žáci přivezli nějakou virózu. "Prý to je i na jiných chatách, myslím, že je to viróza. Moc nás to mrzí, tři dny tam teď nikdo nebude, budeme chatu větrat," sdělil Petr Kout.

Kuchyňské vybavení prý nechal majitel před několika měsíci vyměnit, dlouhodobě tu jsou ale problémy s odpady. Jasno o příčinách potíží školáků by mělo být po ukončení kontroly hygieniků.