Stovky demonstrantů prolomily zátarasy u parlamentu Katalánska

Několik stovek příznivců katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta dnes odpoledne v Barceloně prorazilo policejní zátarasy kolem parku, v němž je katalánský parlament. Demonstranti dorazili až k budově parlamentu a požadovali, aby byl Puigdemont uveden do úřadu premiéra. Předseda parlamentu dnešní jednání odložil poté, co ústavní soud Puigdemontovu kandidaturu zablokoval.

"Chceme mít svého premiéra, nebo obsadíme parlament," křičeli někteří demonstranti, když dorazili k budově parlamentu. Tu hlídá katalánská i španělská policie. "Parlament patří lidu," volají také demonstranti, z nichž někteří nesou Puigdemontovy fotografie. Katalánský deník El Nacional nicméně uvedl, že lidé se chovají pokojně.

Když několik stovek lidí proniklo do parku Ciutadella, kde se parlament nachází, policie znovu obnovila zátarasy a uzavřela všechny vchody do parku.

Manifestaci svolaly dvě hlavní separatistické organizace. Začala krátce před plánovaným zasedáním katalánského parlamentu, které mělo projednávat kandidaturu Puigdemonta na předsedu katalánské vlády. Dopoledne ale předseda parlamentu Roger Torrent jednání odložil, protože uvedení Puigdemonta do úřadu by bylo sporné a Madrid by ho neuznal.

Puigdemont je v Bruselu a v případě návratu do Španělska mu hrozí zatčení kvůli obvinění ze vzpoury za jeho snahy o nezávislost Katalánska. Zatím není jasné, kdy a za jakých podmínek se hlasování o katalánském premiérovi uskuteční.